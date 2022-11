Χαβάη: Ξύπνησε το μεγαλύτερο ηφαίστειο του κόσμου Mauna Loa

Το Mauna Loa, το μεγαλύτερο ενεργό ηφαίστειο στον κόσμο, επιστρέφει με εκρήξεις στο αρχιπέλαγος της Χαβάης.

Η έκρηξη ξεκίνησε τη νύχτα μεταξύ Κυριακής και Δευτέρας. «Προς το παρόν, οι ροές λάβας περιορίζονται στην περιοχή κορυφής του ηφαιστείου και δεν απειλούν τους οικισμούς», ανέφερε το Γεωλογικό Ινστιτούτο της κυβέρνησης των ΗΠΑ (USGS).

Με βάση την προηγούμενη εμπειρία, ωστόσο, προειδοποίησε πως τα στάδια της έκρηξης του Mauna Loa μπορεί να εξελιχθούν με πολύ δυναμικό τρόπο. Συνισιά μέγιστη προσοχή επομένως. Ως εκ τούτου, το επίπεδο συναγερμού έχει ενημερωθεί από συμβουλευτικό σε προειδοποιητικό.

UPDATE: View from Saddle Road of lava from Mauna Loa volcano eruption as of 1:30 am — Hawaii County Civil Defense working to confirm if any lava has flowed outside the summit caldera (pics: @KITV4 viewer AJ Taaca) pic.twitter.com/dN5reiq4PW — Tom George (@TheTomGeorge) November 28, 2022

Mauna Loa, the largest volcano on the planet, is erupting now on the Big Island of Hawai’i after being dormant for 38 years. Follow along to see footage captured by our team 🌋 pic.twitter.com/6busmUpXJr — Paradise Helicopters (@Paradisecopters) November 29, 2022

The highway could see lava erupting near Mauna Loa's summit.



The lava flow is approaching the Pohakuloa training area. pic.twitter.com/ZneBzm0FBu — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) November 29, 2022