Το γηραιότερο γνωστό πουλί στον κόσμο γέννησε αυγό σε ηλικία 74 χρονών

Σε ηλικία 74 χρονών, το γηραιότερο γνωστό άγριο πουλί στον κόσμο γέννησε αυγό.

Ένα 74χρονο άλμπατρος με το όνομα Wisdom, αναμένεται μέσα στους επόμενους μήνες να υποδεχθεί ένα ακόμη νεοσσό, σύμφωνα με πληροφορίες της Υπηρεσίας Αλιείας και Άγριας Ζωής των ΗΠΑ. Το πουλί έχει προκαλέσει μεγάλη έκπληξη και θαυμασμό στους επιστήμονες, τόσο για την μακροζωία του, όσο και για το γεγονός ότι αναπαράγεται μέχρι αυτή την ηλικία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το αυγό της Wisdom θα εκκολαφθεί σε σχεδόν δύο μήνες, κάνοντας τη μητέρα για 30ή φορά. Το τελευταίο της αυγό, εκκολάφθηκε το 2021. Η Wizdom απαθανατίστηκε σε βίντεο, στο καταφύγιο άγριας ζωής Midway Atoll που φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αποικία άλμπατρος στον κόσμο στον Ειρηνικό Ωκεανό, μαζί με τον σύντροφό της να φροντίζει το αυγό, σύμφωνα με το BBC.

SHE DID IT AGAIN!



Wisdom, the world’s oldest known wild bird, is back with a new partner and just laid yet another egg.



At an approximate age of 74, the queen of seabirds returned to Midway Atoll National Wildlife Refuge last week and began interacting with a male. pic.twitter.com/6qomvs0rKL