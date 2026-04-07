ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Φινλανδία: Η υποβρύχια λήψη που μοιάζει με πίνακα ζωγραφικής

Η έκπληξη της φωτογράφου Tiina Törmänen όταν βρέθηκε περικυκλωμένη από ευρωπαϊκές πέρκες

The LiFO team
The LiFO team
Η φωτογραφία της Tiina Törmänen την οποία αναδημοσίευσε το National Geographic
Κατά τη διάρκεια μιας κατάδυσης με αναπνευστήρα σε μια μικρή λίμνη στη βόρεια Φινλανδία, η φωτογράφος Tiina Törmänen βρέθηκε περικυκλωμένη από ένα κοπάδι ευρωπαϊκών περκών, εξασφαλίζοντας ένα μοναδικό στιγμιότυπο.

Σε προηγούμενες επισκέψεις της, η Törmänen είχε δει μόνο νεκρά ψάρια και είχε υποθέσει ότι «ότι ευθύνονταν τα πυκνά φύκια της λίμνης, που μοιάζουν με σύννεφα. Αυτή τη φορά όμως, το φόντο των φυκιών έκανε τη σκηνή να μοιάζει σχεδόν σαν πίνακας ζωγραφικής"», σχολιάζει το National Geographic που αναδημοσίευσε την εντυπωσιακή υποβρύχια λήψη.

Η Törmänen έχει αναφερθεί μέσα από σχετική με τη συγκεκριμένη εικόνα ανάρτηση στον θησαυρό του υποβρύχιου κόσμου.

«Τα νερά είναι οικεία τοπία για εμάς τους Φινλανδούς, αλλά ο ήσυχος υποβρύχιος κόσμος αποτελεί μυστήριο για πολλούς. Ήταν μυστήριο και για μένα, και γι’ αυτό άρχισα να εξερευνώ αυτόν τον λιγότερο γνωστό κόσμο μέσω της φωτογραφίας. Από το 2018, έχω επισκεφθεί πολλά μέρη, πολλά από τα οποία ίσως δεν είχαν εξερευνηθεί από δύτες πριν από εμένα. Είναι εκπληκτικό να μπορείς να περιπλανηθείς σε αθέατα μέρη σε έναν κόσμο όπου σχεδόν κάθε γωνιά έχει ήδη εξερευνηθεί», είχε περιγράψει. 
 

 
 
