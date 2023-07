Εκατοντάδες γκόλντεν ριτρίβερ από όλον τον κόσμο «συναντήθηκαν» στη Σκωτία

Εκατοντάδες γκόλντεν ριτρίβερ και οι ιδιοκτήτες τους συγκεντρώθηκαν στα Χάιλαντς της Σκωτίας για να τιμήσουν τον τόπο καταγωγής των σκυλιών τους.

Τα πρώτα κουτάβια γκόλντεν ριτρίβερ γεννήθηκαν εκεί, στο Guisachan House, πριν από 155 χρόνια. Ο σερ Dudley Marjoribanks ήταν αυτός που τα φρόντιζε, επειδή ήθελε σκύλους κατάλληλους για τα συγκεκριμένα εδάφη που υπάρχουν στα Χάιλαντς.

Ιδιοκτήτες από τη Βρετανία, την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική, την Αυστραλία και την Ιαπωνία συναντήθηκαν στα ερείπια του Guisachan House για να τιμήσουν την παρουσία των πρώτων γκόλντερν ριτίβερ στον κόσμο.

Μια σειρά εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων ομιλιών, εργαστηρίων, διαδηλώσεων και μιας νυχτερινής πομπής, πραγματοποιήθηκαν αυτή την εβδομάδα στην περιοχή.

Mass gathering of 361 golden retrievers at Guisachan House, Glen Affric, where the first ever litter of golden retriever pups was born in 1868. The 150th anniversary event was held in July 2018. #InternationalDogDay https://t.co/jwoZEBRmaY pic.twitter.com/Jj7PjzBmwY