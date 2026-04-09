Βραζιλία: Οι κυανόχρυσοι μακάο επέστρεψαν στο Ρίο μετά από 200 χρόνια

Ένα φιλόδοξο πρόγραμμα επανένταξης άγριας ζωής φέρνει ξανά στο Ρίο ντε Τζανέιρο τα εντυπωσιακά πτηνά, δύο αιώνες μετά την εξαφάνισή τους από την περιοχή

Φωτ. Unsplash
Αν και οι εικόνες των μακάο είναι παντού στο Ρίο, τα ίδια τα πουλιά είχαν σχεδόν εξαφανιστεί από την πόλη εδώ και 200 χρόνια, κυρίως λόγω αποψίλωσης των δασών και παράνομου εμπορίου άγριας ζωής.

Σήμερα, βιολόγοι επαναφέρουν σταδιακά το είδος στο εθνικό πάρκο Tijuca στο Ρίο, ένα από τα μεγαλύτερα αστικά δάση στον κόσμο.

Μέχρι στιγμής έχουν επανενταχθεί τέσσερα πουλιά, τα οποία εκπαιδεύτηκαν ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν στη φύση, αφού είχαν διασωθεί από αιχμαλωσία.

Παρότι είναι λίγα, η παρουσία τους γίνεται έντονα αισθητή, με τις φωνές τους να γεμίζουν το δάσος. Στόχος των επιστημόνων, είναι να απελευθερωθούν συνολικά έως και 50 μακάο τα επόμενα χρόνια.



Η επιστροφή της άγριας ζωής στο Ρίο και η σημασία της

Το πρόγραμμα «refaunation» δεν περιορίζεται όμως μόνο στους μακάο.

Από το 2010 έχουν επιστρέψει στο δάσος και άλλα είδη που είχαν εξαφανιστεί, όπως τρωκτικά, χελώνες και μαϊμούδες, συμβάλλοντας στην αποκατάσταση της φυσικής ισορροπίας.

Πολλά φυτά του δάσους εξαρτώνται από τα ζώα για την αναπαραγωγή τους, καθώς αυτά διασπείρουν τους σπόρους.

Οι μακάο, με το ισχυρό τους ράμφος και τη δυνατότητα να διανύουν μεγάλες αποστάσεις, μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην αναγέννηση όχι μόνο του πάρκου, αλλά και άλλων περιοχών.

Ωστόσο, η επιτυχία του εγχειρήματος εξαρτάται από την προσαρμογή τους στη φύση και από την αποφυγή επαφής με τους ανθρώπους, καθώς η ομορφιά τους τα καθιστά ευάλωτα.

Οι επιστήμονες αισιοδοξούν ότι με τον χρόνο ο ουρανός του Ρίο θα γεμίσει ξανά με τα χαρακτηριστικά μπλε και κίτρινα χρώματα των μακάο.

Περισσότερο από ένα εντυπωσιακό θέαμα, η επιστροφή τους αποτελεί σύμβολο της προσπάθειας για την αποκατάσταση της φύσης και της ισορροπίας του οικοσυστήματος.

Με πληροφορίες από Guardian

ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΑ ΧΗΜΙΚΑ

Περιβάλλον / Πιγκουίνοι σε ρόλο «τοξικολόγων» εντόπισαν «παντοτινά χημικά» σε απομακρυσμένη περιοχή

Νέα επιστημονική έρευνα αποκαλύπτει ότι ακόμη και σε απομονωμένες περιοχές του πλανήτη, όπως οι ακτές της Παταγονίας, τα λεγόμενα «παντοτινά χημικά» έχουν ήδη διεισδύσει στην άγρια ζωή
THE LIFO TEAM
ΦΑΛΑΙΝΑ ΗΠΑ ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ

Περιβάλλον / Νεαρή γκρίζα φάλαινα πέθανε αφού κολύμπησε σε ποτάμι στην Ουάσινγκτον

Γκρίζα φάλαινα βρέθηκε νεκρή στην Ουάσιγκτον, αφού διένυσε δεκάδες χιλιόμετρα μέσα σε ποτάμι, σε ένα περιστατικό που οι επιστήμονες συνδέουν με την έλλειψη τροφής και τη γενικότερη κρίση που αντιμετωπίζει το είδος
THE LIFO TEAM
ΚΛΙΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΥΛΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ

Περιβάλλον / Έρευνα: Οι άνθρωποι υποτιμούν τις επιπτώσεις των πράξεών τους στο κλίμα - Ποιος ο ρόλος των σκυλιών

Παρά την αυξανόμενη ανησυχία για την κλιματική αλλαγή, οι περισσότεροι άνθρωποι φαίνεται να παρερμηνεύουν ποιες καθημερινές τους επιλογές έχουν πραγματικά τη μεγαλύτερη επίδραση στο περιβάλλον, με τις πιο σημαντικές να υποτιμούνται
THE LIFO TEAM
Η απειλή του «Κομσομόλετς»: To σοβιετικό πυρηνικό υποβρύχιο που στάζει ραδιενέργεια από τον βυθό εδώ και τέσσερις δεκαετίες

Περιβάλλον / Κομσομόλετς: To σοβιετικό υποβρύχιο που στάζει ραδιενέργεια εδώ και δεκαετίες

Το K-278, το καμάρι του Σοβιετικού Πολεμικού Ναυτικού, εκπέμπει ραδιενεργό υλικό από τον Απρίλιο του 1989 που βυθίστηκε στη θάλασσα της Νορβηγίας, παίρνοντας μαζί του 42 μέλη του πληρώματος.
THE LIFO TEAM
ΑΓΓΛΙΑ ΨΑΡΙΑ ΥΠΕΡΑΛΊΕΥΣΗ ΑΚΤΙΒΙΣΤΕΣ

Περιβάλλον / «Εθνικό σκάνδαλο»: Ακτιβιστές κατά της υπεραλίευσης σε προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές της Αγγλίας

Για «θάλασσες προστατευμένες μόνο στα χαρτιά» μιλούν οι ακτιβιστές - Καταγγέλλουν ότι «τεράστια βιομηχανικά αλιευτικά σκάφη καταστρέφουν περιοχές ζωτικής σημασίας»
THE LIFO TEAM
 
 