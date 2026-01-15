Ο πλανήτης θερμαίνεται ταχύτερα σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις των επιστημόνων

Ο ρυθμός της υπερθέρμανσης του πλανήτη επιταχύνεται περισσότερο απ’ όσο είχαν εκτιμήσει μέχρι σήμερα οι επιστήμονες, με τις συνέπειες να απειλούν πλέον ευθέως οικονομίες και κοινωνίες.

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα νέας έκθεσης του Institute and Faculty of Actuaries και του University of Exeter, που προειδοποιεί ότι η Γη ενδέχεται να φτάσει τους +2°C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα πριν από το 2050.

Οι ερευνητές μιλούν για «σοβαρή υποεκτίμηση» τόσο του ρυθμού της κλιματικής αλλαγής όσο και των οικονομικών της επιπτώσεων, ζητώντας επειγόντως ένα παγκόσμιο «σχέδιο ανάκαμψης».

Υπερθέρμανση: Τι αναφέρει η έκθεση

Η έκθεση Parasol Lost εξηγεί ότι ένας βασικός λόγος είναι η απώλεια της λεγόμενης «ψύξης από αερολύματα». Για δεκαετίες, η ατμοσφαιρική ρύπανση λειτουργούσε άθελά της σαν ένα είδος «αντηλιακού» για τον πλανήτη, μειώνοντας την υπερθέρμανση κατά περίπου 0,5°C. Καθώς όμως οι εκπομπές ρύπων περιορίζονται, αυτό το κρυφό ψυκτικό αποτέλεσμα εξασθενεί.

Παράλληλα, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η Γη αποδεικνύεται πιο «ευαίσθητη» στα αέρια του θερμοκηπίου απ’ όσο πιστεύαμε: κάθε αύξηση των εκπομπών προκαλεί μεγαλύτερη άνοδο της μέσης θερμοκρασίας.

Οι συντάκτες της μελέτης προειδοποιούν ότι κυβερνήσεις, αγορές και ασφαλιστικές εταιρείες υποτιμούν σοβαρά τους κλιματικούς κινδύνους. Παλιότερες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για ζημιές μόλις 2,1% του παγκόσμιου ΑΕΠ με άνοδο 3 βαθμών Κελσίου.

Υπερθέρμανση: Οι κρίσιμοι παράγοντες που δεν λαμβάνονται υπόψη

Νεότερες αναλύσεις, όμως, θεωρούν πλέον «ρεαλιστικό» ένα σενάριο συρρίκνωσης 15 - 20% του παγκόσμιου ΑΕΠ μέσα σε πέντε χρόνια, λόγω συνδυασμένων κλιματικών και περιβαλλοντικών σοκ.

Ο λόγος; Πολλά οικονομικά μοντέλα δεν λαμβάνουν υπόψη κρίσιμους παράγοντες όπως άνοδο της στάθμης της θάλασσας, οξίνιση των ωκεανών, κατάρρευση οικοσυστημάτων, ταυτόχρονη εκδήλωση ακραίων φαινομένων (καύσωνες, ξηρασίες, πλημμύρες)

Σύμφωνα με την έκθεση, τα ακραία καιρικά φαινόμενα του καλοκαιριού του 2025 προκάλεσαν άμεσες οικονομικές απώλειες τουλάχιστον 43 δισ. ευρώ στην Ευρώπη, με το συνολικό κόστος να εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 126 δισ. ευρώ έως το 2029. Και αυτά τα νούμερα θεωρούνται συντηρητικά, καθώς δεν περιλαμβάνουν ζημιές από πυρκαγιές, χαλάζι και ισχυρούς ανέμους.

«Επείγον σχέδιο ανάκαμψης»

Η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Sandy Trust, προειδοποιεί ότι αν δεν αλλάξει άμεσα πορεία ο κόσμος, οι κλιματικές ζημιές θα αρχίσουν να υπονομεύουν μόνιμα την ανάπτυξη και την ευημερία. Παραλληλίζει μάλιστα την αδράνεια απέναντι στην κλιματική κρίση με τα λάθη διαχείρισης κινδύνου που οδήγησαν στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.

Όπως τονίζει και ο δρ. Jesse Abrams από το Πανεπιστήμιο του Έξετερ, «μπαίνουμε πλέον σε μια πραγματικότητα του 1,5°C, όπου οι φυσικοί κίνδυνοι απειλούν άμεσα οικονομίες, κόστος ζωής και χρηματοπιστωτικά συστήματα, ενώ τα σημεία χωρίς επιστροφή πλησιάζουν επικίνδυνα».

Με απλά λόγια, η κλιματική κρίση δεν είναι πια ένα μελλοντικό σενάριο - είναι ένας επιταχυνόμενος λογαριασμός που ήδη πληρώνουμε.

Με πληροφορίες από Euronews

