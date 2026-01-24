«Δεν υπάρχουν πιγκουίνοι εδώ»: Το X σατιρίζει την AI εικόνα του Τραμπ στη Γροιλανδία

Μια απόπειρα του Λευκού Οίκου να «παίξει» με τα memes κατέληξε σε διαδικτυακό αυτογκόλ, όταν ανάρτηση με εικόνα τεχνητής νοημοσύνης που δείχνει τον Ντόναλντ Τραμπ να περπατά στη Γροιλανδία παρέα με έναν πιγκουίνο προκάλεσε κύμα χλευασμού στα social media.

Η εικόνα ανέβηκε την Παρασκευή στον λογαριασμό του Λευκού Οίκου στο X, με τη λεζάντα «Embrace the penguin» («Αγκαλιάστε τον πιγκουίνο»). Στο στιγμιότυπο, ένας πιγκουίνος κρατά αμερικανική σημαία, ενώ στο φόντο είναι καρφωμένη η σημαία της Γροιλανδίας. Λίγες ώρες αργότερα, στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και το Πεντάγωνο, ανεβάζοντας παραλλαγή της εικόνας με το σύνθημα «Be a warrior, embrace the penguin» («Γίνε πολεμιστής, αγκάλιασε τον πιγκουίνο»).

Embrace the penguin. pic.twitter.com/kKlzwd3Rx7 — The White House (@WhiteHouse) January 23, 2026

Η επιλογή βασίστηκε στο viral meme του «Nihilist Penguin» («Μηδενιστικός Πιγκουίνος»), από ντοκιμαντέρ του Βέρνερ Χέρτσογκ, αλλά κάπου στη διαδρομή φαίνεται ότι χάθηκε η γεωγραφία.

Nihilist Penguin



> Leaves the comfort of his group

> Climbs up the mountains

> Even if it leads to his death



Many penguins lived and died, but he became immortal.



What lesson do you take from his story? pic.twitter.com/z1ZEqRvtTc — ︎ ︎venom (@venom1s) January 23, 2026

Οι χρήστες του X έσπευσαν να υπενθυμίσουν ότι οι πιγκουίνοι ζουν στο νότιο ημισφαίριο και όχι στην Αρκτική. «Καλή προσπάθεια, αλλά δεν έχουμε πιγκουίνους εδώ», έγραψε χρήστης που δήλωσε κάτοικος Γροιλανδίας, σε σχόλιο που αναπαράχθηκε ευρέως.

Στην κριτική προστέθηκε και ο πρώην υπουργός Άμυνας του Καναδά, Τζέισον Κένι, ο οποίος συνέδεσε την εικόνα με πρόσφατες δηλώσεις του Τραμπ, όπου φάνηκε να συγχέει τη Γροιλανδία με την Ισλανδία. «Την ίδια εβδομάδα που μπέρδεψε Ισλανδία και Γροιλανδία, τώρα το επιτελείο του μπερδεύει και την Ανταρκτική», σχολίασε, καταλήγοντας ότι «οι πιγκουίνοι ζουν εκεί, όχι στη Γροιλανδία». Σε δεύτερη ανάρτηση έγραψε ότι «το ισχυρότερο κράτος στη Γη διοικείται σαν τσίρκο».

In the same week as his humiliating climb down on Greenland, he confused Iceland and Greenland multiple times, and now his staff is confusing Antarctica with Greenland (penguins inhabit the former, not the latter.)



The most powerful nation on Earth being run like a clown show. https://t.co/CtKyuY1z3T — Jason Kenney 🇨🇦🇺🇦 (@jkenney) January 23, 2026

Ο Λευκός Οίκος απάντησε το Σάββατο με νέο post, επιλέγοντας ειρωνικό τόνο: «The penguin does not concern himself with the opinions of those who cannot comprehend» («Ο πιγκουίνος δεν ασχολείται με τις γνώμες όσων δεν μπορούν να τον κατανοήσουν»).

The penguin does not concern himself with the opinions of those who cannot comprehend. https://t.co/R0xhDKFkot — The White House (@WhiteHouse) January 24, 2026

Το επεισόδιο ήρθε σε μια εβδομάδα όπου η Γροιλανδία βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο των δηλώσεων του Τραμπ. Παρότι έκανε πίσω από προηγούμενες απειλές για στρατιωτική κατάληψη του αυτόνομου δανικού εδάφους, συνέχισε να μιλά για αμερικανικό ρόλο στην περιοχή, κάνοντας λόγο για «πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας» με το ΝΑΤΟ σε θέματα ασφάλειας και ορυκτών πόρων. Σε ανάρτησή του στο Truth Social είπε ότι, μετά από «πολύ παραγωγική» συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, διαμορφώθηκε το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας για τη Γροιλανδία και, ευρύτερα, για την Αρκτική.

Η κυβέρνηση της Γροιλανδίας, πάντως, επανέλαβε ότι το νησί δεν είναι προς πώληση, τονίζοντας πως οποιαδήποτε συζήτηση πρέπει να σέβεται την εδαφική ακεραιότητα και το διεθνές δίκαιο. Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, δήλωσε ότι οι όροι της συμφωνίας που συζητείται παραμένουν ασαφείς, προσθέτοντας ότι υπάρχει ομάδα εργασίας υψηλού επιπέδου, αλλά και «κόκκινες γραμμές» που δεν μπορούν να παραβιαστούν.

Με πληροφορίες από The Hill

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Γιατί η κατάκτηση της Γροιλανδίας από τον Τραμπ αποτελεί ένα ευχάριστο σενάριο για την Κίνα

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ο Τραμπ στέλνει «αρμάδα» στο Ιράν