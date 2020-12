Η Αριάνα Γκράντε φαίνεται πως αποφάσισε να παντρευτεί, όπως αποκαλύπτουν φωτογραφίες που δημοσίευσε στο Instagram και δείχνουν το δαχτυλίδι αρραβώνων στο χέρι της.

Η 27χρονη τραγουδίστρια ανέβασε την Κυριακή στο λογαριασμό της μια σειρά από φωτογραφίες με τον αρραβωνιαστικό της και μεσίτη Ντάλτον Γκόμεζ, σε μια εκ των οποίων ποζάρει μπροστά στον καθρέφτη επιδεικνύοντας το εντυπωσιακό μονόπετρο.

«Δεν θα μπορούσαν να είναι πιο ευτυχισμένοι, είναι τόσο ενθουσιασμένοι. Είναι μια πολύ χαρούμενη περίοδος για εκείνους, και των δυο οι γονείς έχουν κατενθουσιαστεί», σχολίασε πηγή στο περιοδικό People.

Το ποστ της Αριάνα Γκράντε έχει γεμίσει σχόλια με ευχές από τους φανς της αλλά και διάσημους φίλους της. «Συγχαρητήρια σε αυτές τις καταπληκτικές ψυχές. Άρι σε αγαπάμε και δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο χαρούμενοι για σένα. Ντάλτον είσαι πολύ τυχερός», έγραψε ο μάνατζέρ της, Σκούτερ Μπράουν. «Γιούπι!», σχολίασε η Χέιλι Μπάλντουιν, σύζυγος του Τζάστιν Μπίμπερ. «Τόσο χαρούμενοι για εσάς παιδιά!».

Η μητέρα της Αριάνα Γκράντε, Τζόαν, κοινοποίησε λίγο αργότερα την είδηση του αρραβώνα στο λογαριασμό της στο Twitter. «Είμαι τόσο ενθουσιασμένη που καλωσορίζω τον Ντάλτον Γκόμεζ στην οικογένειά μας! Αριάνα, σας αγαπώ με τον Ντάλτον τόσο πολύ!!! Να ζήσετε ευτυχισμένοι!», έγραψε.

I am so excited to welcome Dalton Gomez into our family! Ariana, I love you and Dalton so much!!!! Here’s to happily ever after! YAY! xoxoxo