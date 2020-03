Η Μάιλι Σάιρους και η Ντέμι Λοβάτο θυμήθηκαν τις παλιές εποχές τους στα Hannah Montana και Camp RocΚ, μίλησαν για την φιλία τους και εξήγησαν πώς κατάφεραν να αγαπήσουν τον εαυτό τους μεγαλώνοντας στα φώτα τη δημοσιότητας.

«Είχα ένα κενό στα δόντια. Συνδεθήκαμε επειδή απλώς είδαμε κάτι η μία στην άλλη», είπε η Ντέμι Λοβάτο για τον καιρό που γνωρίστηκαν οι δυο τους σε ηλικία 14 ετών. «Ή απλώς επειδή ήμασταν γκέι όσο δεν πάει», πρόσθεσε η Μάιλι Σάιρους στο κοινό Instagram Live τους.

Μάιλι Σάιρους και Ντέμι Λοβάτο έχουν κάνει coming out ως pansexual και sexually fluid αντίστοιχα, χρόνια μετά τις μέρες τους στην Disney. Μετά όμως την αντίδραση της Λοβάτο, οι φανς αναρωτήθηκαν αν τρέχει και κάτι άλλο μεταξύ τους. «Επόμενη ερώτηση!», είπε γελώντας η Λοβάτο.

Miley confirming that Demi and her hooked up during the Disney days 🤲🏻 pic.twitter.com/r6pBi8nxFY

Miley Cyrus and Demi Lovato laughing together in 2020 just make believe in friendship again. ♥️ pic.twitter.com/5H4RSelxhp