Καθίζηση στο Παγκράτι: Προσήχθη μηχανικός - Άνοιξε «κρατήρας» πλάτους 3 μέτρων σε πεζοδρόμιο

Κάτω από στύλο ηλεκτροφωτισμού, με αποτέλεσμα τον σχηματισμό κρατήρα, καταγράφηκε η χθεσινή (14/1) καθίζηση στο Παγκράτι, με τις αρχές να προχωρούν στην προσαγωγή ενός μηχανικού.

Κατά την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε, έδειξε ότι η τρύπα είχε πλάτος περίπου 3 μέτρα και μήκος περίπου 2 μέτρα, ενώ το οδόστρωμα σε μεγάλο τμήμα του φαινόταν να «αιωρείται», καθώς το υπέδαφος είχε υποχωρήσει.

Η ζημιά αποκαταστάθηκε, ωστόσο καθ’ όλη τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας επικράτησε κυκλοφοριακό και λειτουργικό χάος στην περιοχή. Για την κάλυψη του κρατήρα χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον τρεις μπετονιέρες σκυροδέματος.

Καθίζηση στο Παγκράτι: Απουσίαζαν οι υπεύθυνοι του έργου

Σύμφωνα με μαρτυρίες, απουσίαζαν οι υπεύθυνοι του έργου, καθώς στο σημείο δεν εμφανίστηκε άμεσα εκπρόσωπος των κατασκευαστικών εταιρειών που εκτελούν έργα Μετρό στην περιοχή. Οι αστυνομικές αρχές που έσπευσαν στο σημείο φέρονται να αναζητούσαν τον υπεύθυνο του έργου προκειμένου να ενημερωθούν για τα αίτια της καθίζησης και να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Μετά από παρέμβαση κατοίκου της περιοχής, ο οποίος διαμένει σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από το σημείο, κατατέθηκε μηνυτήρια αναφορά σε βάρος των υπευθύνων. Χθες το απόγευμα προσήχθη 52χρονος μηχανικός, ο οποίος κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα Παγκρατίου και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει για την ποινική του μεταχείριση.

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι δεν υπήρξε επίσημη ενημέρωση από τους αρμόδιους τεχνικούς σχετικά με το αν υπάρχει κίνδυνος για τα κτίρια της περιοχής ή αν η καθίζηση ενδέχεται να αποτελεί προπομπό ευρύτερου προβλήματος.

Σημειώνεται ότι η περιοχή του Παγκρατίου, γνωστή παλαιότερα ως «Βρυσάκι», και χαρακτηρίζεται από σαθρό υπέδαφος και υπόγεια κανάλια, τα οποία, σύμφωνα με κατοίκους, εξακολουθούν να προκαλούν πλημμύρες σε υπόγεια κατά τις έντονες βροχοπτώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται εντός των επόμενων ωρών η άφιξη μηχανικών για νέα αυτοψία, καθώς και για επίσημη ενημέρωση των κατοίκων, οι οποίοι εκφράζουν ανησυχία, καθώς παρόμοια περιστατικά είναι σπάνια στο κέντρο της Αθήνας.