ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Πολ Μέσκαλ: Θα τραγουδά ο ίδιος ως Πολ ΜακΚάρτνεϊ στις ταινίες για τους Beatles

«Πάντα αγαπούσα τη μουσική», σχολίασε σε συνέντευξή του

The LiFO team
The LiFO team
ΠΟΛ ΜΕΣΚΑΛ BEATLES Facebook Twitter
Ο Πολ Μέσκαλ αποκάλυψε, ότι θα τραγουδήσει ο ίδιος στις ταινίες για τους Beatles / Φωτ, αρχείου: EPA
0

Ο Πολ Μέσκαλ αποκάλυψε περισσότερα για τον ρόλο του στις ταινίες για τους Beatles, που σκηνοθετεί ο Σαμ Μέντες.

Σύμφωνα με τον ηθοποιό, θα τραγουδά ο ίδιος στην κινηματογραφική σειρά για το θρυλικό συγκρότημα, υποδυόμενος τον Σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε για λογαριασμό του βρετανικού GQ, ο ηθοποιός επιβεβαίωσε ότι θα τραγουδήσει ο ίδιος. «Έχω μάθει τόσα πολλά», είπε, μεταξύ άλλων και πρόσθεσε: «Πάντα αγαπούσα τη μουσική, αλλά το γεγονός ότι είχα την ευκαιρία να υποδυθώ έναν από τους σπουδαίους τραγουδοποιούς και σπουδαίους αρχηγούς συγκροτημάτων μου έδωσε το έναυσμα όσον αφορά τη δημιουργία μουσικής και την ενασχόληση και την ακρόαση της μουσικής με διαφορετικό τρόπο».

Ο Πολ Μέσκαλ αποκάλυψε επίσης, ότι έχει συναντηθεί με τον Σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ δύο φορές, σχολιάζοντας: «Είναι ο πιο λαμπρός άνθρωπος. Νιώθω συναισθηματικά δεμένος μαζί του. Με υποδέχτηκε με μεγάλη καλοσύνη και ζεστασιά».

«Ένα από τα πολλά οφέλη των γυρισμάτων μιας ανθολογίας για τους Beatles είναι ότι μπορείς να εργάζεσαι και να μην μιλάς για αυτό» συμπλήρωσε.

Ο Μέσκαλ θα εμφανιστεί στις τέσσερις ταινίες παραγωγής της Sony Pictures, μαζί με τον Μπάρι Κίογκαν ως Σερ Ρίνγκο Σταρ, τον Χάρις Ντίκινσον ως Τζον Λένον και τον Τζόζεφ Κουίν ως Τζορτζ Χάρισον.

 
Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΓΙΑ ΣΚ - Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ενδείξεις ρωμαϊκού βιομηχανικού κέντρου στην Αγγλία

Πολιτισμός / Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ενδείξεις ρωμαϊκού βιομηχανικού κέντρου στην Αγγλία

Η ανακάλυψη περισσότερων από 800 ακονόλιθων, που χρησιμοποιούνταν για το ακόνισμα όπλων, θεωρείται μία από τις σημαντικότερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις στη βόρεια Αγγλία τον τελευταίο αιώνα
THE LIFO TEAM
ΥΠΠΟ: Ανάδειξη του Διατειχίσματος στον αρχαιολογικό χώρο των Δυτικών Λόφων της Ακρόπολης

Πολιτισμός / ΥΠΠΟ: Ανάδειξη του Διατειχίσματος στον αρχαιολογικό χώρο των Δυτικών Λόφων της Ακρόπολης

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών υλοποιεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα προστασίας και ανάδειξης των σωζόμενων τμημάτων του Διατειχίσματος, με στόχο την αντιμετώπιση δομικών προβλημάτων, την αποτροπή περαιτέρω φθορών και την καλύτερη ερμηνεία του μνημείου στο κοινό
THE LIFO TEAM
 
 