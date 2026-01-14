Πολ Μέσκαλ: Θα τραγουδά ο ίδιος ως Πολ ΜακΚάρτνεϊ στις ταινίες για τους Beatles

Ο Πολ Μέσκαλ αποκάλυψε περισσότερα για τον ρόλο του στις ταινίες για τους Beatles, που σκηνοθετεί ο Σαμ Μέντες.

Σύμφωνα με τον ηθοποιό, θα τραγουδά ο ίδιος στην κινηματογραφική σειρά για το θρυλικό συγκρότημα, υποδυόμενος τον Σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε για λογαριασμό του βρετανικού GQ, ο ηθοποιός επιβεβαίωσε ότι θα τραγουδήσει ο ίδιος. «Έχω μάθει τόσα πολλά», είπε, μεταξύ άλλων και πρόσθεσε: «Πάντα αγαπούσα τη μουσική, αλλά το γεγονός ότι είχα την ευκαιρία να υποδυθώ έναν από τους σπουδαίους τραγουδοποιούς και σπουδαίους αρχηγούς συγκροτημάτων μου έδωσε το έναυσμα όσον αφορά τη δημιουργία μουσικής και την ενασχόληση και την ακρόαση της μουσικής με διαφορετικό τρόπο».

Ο Πολ Μέσκαλ αποκάλυψε επίσης, ότι έχει συναντηθεί με τον Σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ δύο φορές, σχολιάζοντας: «Είναι ο πιο λαμπρός άνθρωπος. Νιώθω συναισθηματικά δεμένος μαζί του. Με υποδέχτηκε με μεγάλη καλοσύνη και ζεστασιά».

«Ένα από τα πολλά οφέλη των γυρισμάτων μιας ανθολογίας για τους Beatles είναι ότι μπορείς να εργάζεσαι και να μην μιλάς για αυτό» συμπλήρωσε.

Ο Μέσκαλ θα εμφανιστεί στις τέσσερις ταινίες παραγωγής της Sony Pictures, μαζί με τον Μπάρι Κίογκαν ως Σερ Ρίνγκο Σταρ, τον Χάρις Ντίκινσον ως Τζον Λένον και τον Τζόζεφ Κουίν ως Τζορτζ Χάρισον.