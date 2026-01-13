Ο απρόσμενος όρος του Τιμοτέ Σαλαμέ για ένα «τέλειο» 2026

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ πήρε πρόσφατα την πρώτη του Χρυσή Σφαίρα, αλλά όταν ρωτήθηκε τι θα έκανε το 2026 πραγματικά «τέλειο», η απάντησή του δεν είχε καμία σχέση με τα βραβεία.

Μιλώντας στο γαλλικό Paris-Match, στο περιθώριο της τελετής, ο Τιμοτέ Σαλαμέ είπε ότι για να είναι η χρονιά ιδανική θα πρέπει να συμβεί κάτι πολύ συγκεκριμένο: η Σεντ Ετιέν να επιστρέψει στη Ligue 1 την επόμενη σεζόν.

Η αναφορά του αφορούσε την ομάδα που υποστηρίζει από παιδί, ένα από τα πιο ιστορικά ονόματα του γαλλικού ποδοσφαίρου, το οποίο όμως έχει χάσει εδώ και χρόνια την παλιά του λάμψη. Η Σεντ Ετιέν, με δέκα πρωταθλήματα στο παλμαρέ της, κυριάρχησε στη Γαλλία τις δεκαετίες του ’60 και του ’70, πριν μπει σε μακρά περίοδο παρακμής μετά από οικονομικό σκάνδαλο τη δεκαετία του ’80.

Ο Σαλαμέ έχει πει ότι η αγάπη του για την ομάδα είναι οικογενειακή υπόθεση και ότι τη «κληρονόμησε» από τον πατέρα του. Δεν έχει κρύψει ποτέ τον ενθουσιασμό του όταν μιλά για τη Σεντ Ετιέν, συχνά με ύφος οπαδού και όχι αστέρα του κινηματογράφου.

Αγωνιστικά, η ομάδα βρίσκεται φέτος σε τροχιά διεκδίκησης της ανόδου. Μετά από 18 αγωνιστικές στη Ligue 2, είναι τέταρτη, μόλις έναν βαθμό πίσω από τη δεύτερη θέση που εξασφαλίζει επιστροφή στην κορυφαία κατηγορία.

Ο 30χρονος ηθοποιός βραβεύτηκε με Χρυσή Σφαίρα για το «Marty Supreme», έπειτα από τέσσερις προηγούμενες υποψηφιότητες, και θεωρείται πλέον ισχυρός διεκδικητής για την πρώτη του οσκαρική διάκριση. Για τον ίδιο, πάντως, η τέλεια χρονιά φαίνεται να περνά πρώτα από το γήπεδο και μετά από το κόκκινο χαλί.

Με πληροφορίες από Associated Press