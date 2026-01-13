ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Ο απρόσμενος όρος του Τιμοτέ Σαλαμέ για ένα «τέλειο» 2026

Μετά την πρώτη του Χρυσή Σφαίρα, ο ηθοποιός αποκάλυψε τι θα έκανε τη χρονιά ιδανική για τον ίδιο

The LiFO team
The LiFO team
ΤΙΜΟΤΕ ΣΑΛΑΜΕ ΧΡΥΣΕΣ ΣΦΑΙΡΕΣ ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ Facebook Twitter
Φωτ: EPA, αρχείου
0

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ πήρε πρόσφατα την πρώτη του Χρυσή Σφαίρα, αλλά όταν ρωτήθηκε τι θα έκανε το 2026 πραγματικά «τέλειο», η απάντησή του δεν είχε καμία σχέση με τα βραβεία.

Μιλώντας στο γαλλικό Paris-Match, στο περιθώριο της τελετής, ο Τιμοτέ Σαλαμέ είπε ότι για να είναι η χρονιά ιδανική θα πρέπει να συμβεί κάτι πολύ συγκεκριμένο: η Σεντ Ετιέν να επιστρέψει στη Ligue 1 την επόμενη σεζόν.

Η αναφορά του αφορούσε την ομάδα που υποστηρίζει από παιδί, ένα από τα πιο ιστορικά ονόματα του γαλλικού ποδοσφαίρου, το οποίο όμως έχει χάσει εδώ και χρόνια την παλιά του λάμψη. Η Σεντ Ετιέν, με δέκα πρωταθλήματα στο παλμαρέ της, κυριάρχησε στη Γαλλία τις δεκαετίες του ’60 και του ’70, πριν μπει σε μακρά περίοδο παρακμής μετά από οικονομικό σκάνδαλο τη δεκαετία του ’80.

Ο Σαλαμέ έχει πει ότι η αγάπη του για την ομάδα είναι οικογενειακή υπόθεση και ότι τη «κληρονόμησε» από τον πατέρα του. Δεν έχει κρύψει ποτέ τον ενθουσιασμό του όταν μιλά για τη Σεντ Ετιέν, συχνά με ύφος οπαδού και όχι αστέρα του κινηματογράφου.

Αγωνιστικά, η ομάδα βρίσκεται φέτος σε τροχιά διεκδίκησης της ανόδου. Μετά από 18 αγωνιστικές στη Ligue 2, είναι τέταρτη, μόλις έναν βαθμό πίσω από τη δεύτερη θέση που εξασφαλίζει επιστροφή στην κορυφαία κατηγορία.

Ο 30χρονος ηθοποιός βραβεύτηκε με Χρυσή Σφαίρα για το «Marty Supreme», έπειτα από τέσσερις προηγούμενες υποψηφιότητες, και θεωρείται πλέον ισχυρός διεκδικητής για την πρώτη του οσκαρική διάκριση. Για τον ίδιο, πάντως, η τέλεια χρονιά φαίνεται να περνά πρώτα από το γήπεδο και μετά από το κόκκινο χαλί.

Με πληροφορίες από Associated Press

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χρυσές Σφαίρες 2026: Τα καλύτερα αστεία διά στόματος Nikki Glaser

It's Viral / Χρυσές Σφαίρες 2026: «Λίο, συγγνώμη, είναι φτηνό» - Τα καλύτερα αστεία διά στόματος Nikki Glaser

Με καυστικό χιούμορ, ατάκες χωρίς φίλτρο και «στόχο» σχεδόν κάθε μεγάλο όνομα του Χόλιγουντ, η Nikki Glaser άνοιξε τις Χρυσές Σφαίρες με έναν εναρκτήριο μονόλογο που συζητήθηκε όσο λίγες στιγμές της 83ης τελετής
THE LIFO TEAM
ΤΙΜΟΤΕ ΣΑΛΑΜΕ ΚΑΙΛΙ ΤΖΕΝΕΡ CRITICS CHOICE AWARDS

Πολιτισμός / Τιμοτέ Σαλαμέ: Βραβεύτηκε στα Critics Choice Awards - Το πρώτο δημόσιο «σ' αγαπώ» στην Κάιλι Τζένερ

Παρά το γεγονός ότι ο ηθοποιός κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, κατά τη διάρκεια του ευχαριστήριου λόγου του, έκανε μια σπάνια και τρυφερή αναφορά στη σύντροφό του
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΓΙΑ ΣΚ - Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ενδείξεις ρωμαϊκού βιομηχανικού κέντρου στην Αγγλία

Πολιτισμός / Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ενδείξεις ρωμαϊκού βιομηχανικού κέντρου στην Αγγλία

Η ανακάλυψη περισσότερων από 800 ακονόλιθων, που χρησιμοποιούνταν για το ακόνισμα όπλων, θεωρείται μία από τις σημαντικότερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις στη βόρεια Αγγλία τον τελευταίο αιώνα
THE LIFO TEAM
ΥΠΠΟ: Ανάδειξη του Διατειχίσματος στον αρχαιολογικό χώρο των Δυτικών Λόφων της Ακρόπολης

Πολιτισμός / ΥΠΠΟ: Ανάδειξη του Διατειχίσματος στον αρχαιολογικό χώρο των Δυτικών Λόφων της Ακρόπολης

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών υλοποιεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα προστασίας και ανάδειξης των σωζόμενων τμημάτων του Διατειχίσματος, με στόχο την αντιμετώπιση δομικών προβλημάτων, την αποτροπή περαιτέρω φθορών και την καλύτερη ερμηνεία του μνημείου στο κοινό
THE LIFO TEAM
 
 