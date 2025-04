Wink Martindale: Πέθανε ο «βασιλιάς» των αμερικανικών τηλεπαιχνιδιών

Πέθανε ο Wink Martindale, ο εμβληματικός παρουσιαστής τηλεπαιχνιδιών της αμερικανικής τηλεόρασης όπως τα Gambit και Tic-Tac-Dough και ο άνθρωπος που πραγματοποίησε μία από τις πρώτες τηλεοπτικές συνεντεύξεις του νεαρού τότε Elvis Presley.

Ο Martindale έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, έχοντας συμπληρώσει 74 χρόνια τηλεοπτικής πορείας.

Η ιδιαίτερη φωνή του, τα εκκεντρικά σπορ σακάκια του και, κυρίως, για το περίεργο μικρό του όνομα, ήταν ορισμένα από τα χαρακτηριστικά που τον ξεχώριζαν.

«Όταν ήμουν παιδί στο Τζάκσον του Τενεσί, ένας φίλος μου, ο Τζίμι ΜακΚορντ, δεν μπορούσε να πει "Ουίνστον", που είναι το πραγματικό μου όνομα. Είχε ένα πρόβλημα με την ομιλία του, και έβγαινε να ακούγεται σαν 'Winky'» είχε εξηγήσει ο Martindale στο ABC News, το 2014. «Έτσι ο Winston μετατράπηκε σε Winky, και όταν μπήκα στη δουλειά έγινα ο Wink! Με βοήθησε πολύ».

Ο Martindale πέθανε την Τρίτη στο Eisenhower Health στο Rancho Mirage της Καλιφόρνια, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός του. Έδινε μάχη με λέμφωμα, εδώ και έναν χρόνο.

«Ήταν καλά μέχρι πριν από μερικές εβδομάδες», δήλωσε ο εκπρόσωπός του.

Η καριέρα του Martindale στον χώρο της ψυχαγωγίας ξεκίνησε από το ραδιόφωνο, αλλά η μεγάλη του επιτυχία ήρθε με την τηλεόραση. Το Gambit, το οποίο έκανε πρεμιέρα το 1972, απέκτησε γρήγορα φανατικό κοινό. Όπως έγραψε ο ίδιος στην αυτοβιογραφία του Winking at Life το 2000, το μυστικό της επιτυχίας του παιχνιδιού ήταν η απλότητα: «KISS — Keep It Simple Stupid!»

Το 1976, το Gambit διακόπηκε, λόγω της ανόδου του Wheel of Fortune, αλλά ο Martindale επέστρεψε θριαμβευτικά με το Tic-Tac-Dough, δύο χρόνια μετά. Ήταν ένα τηλεπαιχνίδι που διήρκησε μέχρι το 1985.

Η αγάπη του για το κοινό και τους διαγωνιζόμενους ήταν εμφανής. «Το λατρεύω να συνεργάζομαι με τους παίκτες, να αλληλεπιδρώ με το κοινό και να βλέπω πώς αλλάζουν οι ζωές με ένα μεγάλο χρηματικό έπαθλο», έγραψε.

Η πορεία του δεν περιορίστηκε στην τηλεόραση. Από μικρός, ο Martindale αγαπούσε το ραδιόφωνο και ξεκίνησε ως DJ σε ηλικία μόλις 17 ετών. Το 1954, ήταν παρών στο στούντιο όταν παίχτηκε για πρώτη φορά το That’s All Right του Elvis Presley. Η σχέση του με τον Presley συνεχίστηκε όλα τα επόμενα χρόνια, ενώ τα διεθνή πρακτορεία είχαν ανακαλύψει, ότι η σύζυγός του Sandy είχε και σύντομη σχέση με τον τραγουδιστή.

Εκτός από παρουσιάσεις παιχνιδιών, ο Martindale είχε και μουσική επιτυχία. Το 1959 ανέβηκε στο Νο. 7 του Billboard με την ερμηνεία του Deck of Cards, ενώ συνέχισε να έχει ενεργή παρουσία στο ραδιόφωνο και τις επόμενες δεκαετίες.

Στα τελευταία του χρόνια, επέστρεψε στις ρίζες του με εκπομπές όπως το The 100 Greatest Christmas Hits of All Time και το The History of Rock ‘n’ Roll.

Ο Wink Martindale υπήρξε μια διαχρονική φιγούρα της αμερικανικής ψυχαγωγίας, οι παράγοντες της οποίας τον ξεχώρισαν ως ευφυή, ευγενή και πάντα με ένα χαμόγελο, παρουσιαστή.

«Τον αποχαιρετούν η σύζυγός του Sandy, οι τρεις κόρες του Lisa, Madelyn και Laura, και τα εγγόνια του. Είχε χάσει τον γιο του, Wink Jr., και ο πρώτος του γάμος είχε λήξει με διαζύγιο το 1972», γράφουν τα πρακτορεία.