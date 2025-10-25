TV & MEDIA

Warner Bros Discovery: Γιατί εξετάζει το σενάριο της πλήρους πώλησης

Η Warner Bros Discovery αναμένεται να αλλάξει «χέρια» - Οι υποψήφιοι αγοραστές

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Στούντιο της Warner Bros Discovery στην Καλιφόρνια / EPA
Μία σειρά από στρατηγικές επιλογές, που θα τη βοηθήσουν στην οικονομική της επιβίωση, εξετάζει η Warner Bros Discovery, από την πλήρη πώληση της εταιρείας έως και μερικές συμφωνίες, εν μέσω αναφορών ενδιαφέροντος από την Paramount, το Netflix και την Comcast.

Η Warner Bros Discovery, έδρα των HBO, CNN και DC Studios, άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να είναι ανοιχτή στην πώληση ολόκληρης ή μέρους της επιχείρησής της λίγους μήνες μετά την ανακοίνωση σχεδίων για «διάσπαση» σε δύο εταιρείες.

Σε ανακοίνωσή του την Τρίτη, ο «γίγαντας» της ψυχαγωγίας και των μέσων ενημέρωσης δήλωσε ότι εξετάζει στρατηγικές εναλλακτικές λύσεις υπό το πρίσμα του «ανεπιθύμητου ενδιαφέροντος» από πολλά μέρη, τόσο για ολόκληρη την εταιρεία όσο και για την Warner Bros συγκεκριμένα.

Ποιοι έχουν προσεγγίσει τη Warner Bros Discovery

Η Warner Bros Discovery δεν ανέφερε από πού προέρχεται το ενδιαφέρον και εκπρόσωπός της δήλωσε στο Associated Press ότι η εταιρεία δεν μπορούσε να μοιραστεί περισσότερες λεπτομέρειες.

Η αναθεώρηση στη στρατηγική της εταιρείας έρχεται μετά από αναφορές για μια πιθανή «μάχη υποβολής προσφορών», συμπεριλαμβανομένης της Paramount, ιδιοκτησίας της Skydance, η οποία ολοκλήρωσε τη δική της συγχώνευση αξίας 6,9 δισ. ευρώ στις αρχές Αυγούστου.

Επικαλούμενη ανώνυμες πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες, η Wall Street Journal ανέφερε ότι η Paramount προσέγγισε την Warner Bros Discovery με μια προσφορά «πλειοψηφικής καταβολής» μετρητών στα τέλη Σεπτεμβρίου, αλλά ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείες, David Zaslav, απέρριψε τους ισχυρισμούς.

Το ενδιαφέρον των Έλισον για τη Warner Bros Discovery

Υπενθυμίζεται πως το BBC είχε αναδείξει σε παλαιότερο δημοσίευμά του το ενδιαφέρον των Έλισον της Oracle για την αγορά της Warner Bros Discovery.

«Τα σχέδια των Έλισον δεν σταματούν εδώ. Πληροφορίες θέλουν τον Λάρι και τον Ντέιβιντ να ετοιμάζουν προσφορά για την Warner Bros Discovery, που περιλαμβάνει τα στούντιο των Looney Tunes, του Harry Potter και του Superman, αλλά και το HBO και το CNN» είχε γράψει το BBC.

«Ένα τέτοιο mega–deal θα δημιουργούσε έναν όμιλο ικανό να ανταγωνιστεί σε μέγεθος τη Disney και το Netflix, όμως θα απαιτούσε την έγκριση των αμερικανικών αρχών ανταγωνισμού» είχε προσθέσει το βρετανικό μέσο ενημέρωσης.

Με πληροφορίες από Euronews

