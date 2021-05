Μια νέα ταινία που θα αποτελούσε το φινάλε της τριλογίας των «300» και του sequel «Rise of an Empire» απορρίφθηκε από τη Warner Bros. γιατί εστίαζε στη φερόμενη ερωτική σχέση μεταξύ του Μέγα Αλέξανδρου και του αδερφικού του φίλου και στρατηγού, Ηφαιστίωνα.

Οι «300» ήταν η πρώτη ταινία που έκανε ο Ζακ Σνάιντερ με τη Warner Bros. και σηματοδότησε την αρχή μιας συνεργασίας του σκηνοθέτη με τα διάσημα στούντιο που έμελλε να διαρκέσει 15 χρόνια.

Οι «300» αποδείχτηκαν εισπρακτική επιτυχία, «κόβοντας» εισιτήρια 456 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως, θρίαμβος που εξαργυρώθηκε με μια δεύτερη ταινία :«300: Η άνοδος της αυτοκρατορίας».

Παρότι το σίκουελ δεν τα πήγε εισπρακτικά το ίδιο καλά, ο Σνάιντερ αποκάλυψε πως η Warner Bros. ενδιαφερόταν να συνεχίσει το franchise των «300». Και κάπως έτσι, ενεργοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Zack Snyder wrote a '300' sequel called 'Blood and Ashes' during the pandemic ⚔️



"It's a beautiful love story ... with warfare"



(via The Playlist)