Τομ Φέλτον: Επέστρεψε ως Ντράκο Μαλφόι στο Μπρόντγουεϊ - «Πώς στάθηκα τόσο τυχερός;»

Ως Ντράκο Μαλφόι στο έργο του Μπρόντγουεϊ, στη Νέα Υόρκη «Ο Χάρι Πότερ και το Καταραμένο Παιδί», επέστρεψε ο Τομ Φέλτον και χειροκροτήθηκε θερμά από το κοινό.

Ο 38χρονος ηθοποιός αναβιώνει- αυτή τη φορά στη θεατρική σκηνή, μέχρι τις 10 Μαΐου- τον ρόλο που τον έκανε διάσημο.

«Είναι πραγματικά περίεργο να κρατάς ξανά ένα ραβδί» είπε ο Φέλτον. «Με την καλή έννοια... Υπάρχουν πολλά πράγματα να μάθεις. Είναι παλιά παπούτσια, αλλά σε έναν νέο κόσμο» συμπλήρωσε.

«Πώς στάθηκα τόσο τυχερός;» συνέχισε.

Στην επίσημη σελίδα της παράστασης στο Instagram αναρτήθηκε βίντεο με τον Τομ Φέλτον να εμφανίζεται στην σκηνή και το πλήθος να ζητωκραυγάζει.

«Παρέμεινε στον χαρακτήρα του τόσο καλά, αλλά ο Τομ σίγουρα χαμογελούσε από μέσα του» σχολίασε ένας θαυμαστής.

«Χρόνια πολλά "Χάρι Πότερ": Το καστ μέσα από τα χρόνια» αναφέρεται σε άλλο σχόλιο.

Τομ Φέλτον: Στον ρόλο του Ντράκο Μαλφόι, αντίπαλου του Χάρι Πότερ

Ο Τομ Φέλτον υποδύθηκε τον αντίπαλο του Χάρι Πότερ και στις οκτώ ταινίες Χάρι Πότερ, από το Harry Potter and the Sorcerer's Stone του 2001 έως το Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2.

Το θεατρικό είναι βασισμένο σε πρωτότυπη ιστορία των Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, Τζακ Θορν και Τζον Τίφανι.

Το σενάριο της παράστασης «Ο Χάρι Πότερ και το Καταραμένο Παιδί» έγραψε ο Τζακ Θορν και η σκηνοθεσία είναι του Τζον Τίφανι.

Σημειώνεται πως είναι η πρώτη ιστορία του Χάρι Πότερ που παρουσιάζεται σε θεατρική σκηνή.