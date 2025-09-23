ΔΙΕΘΝΗ
«Δεν μου λείπει καθόλου να πουλάω πράγματα»:  Η Έμα Γουότσον εξηγεί γιατί άφησε την υποκριτική

Ποιο είναι το ένα πράγμα που της έχει λείψει από τον κόσμο του κινηματογράφου

LifO Newsroom
LifO Newsroom
«Δεν μου λείπει καθόλου να πουλάω πράγματα»:  Η Έμα Γουότσον εξηγεί γιατί άφησε την υποκριτική
Φωτ: EPA, αρχείου
Η Έμα Γουότσον, ηθοποιός που ταυτίστηκε με τον ρόλο της Ερμιόνης Γκρέιντζερ στη σειρά ταινιών «Χάρι Πότερ», εξήγησε σε νέα συνέντευξή της γιατί έχει βάλει στον πάγο την υποκριτική καριέρα της. Μιλώντας στο περιοδικό Hollywood Authentic, είπε ότι αποφάσισε να δώσει προτεραιότητα στην ακαδημαϊκή της πορεία και περιέγραψε τον εαυτό της ως «ίσως πιο ευτυχισμένο και υγιή από ποτέ».

Η Γουότσον δεν έχει εμφανιστεί σε ταινία από τον Δεκέμβριο του 2018, όταν ολοκλήρωσε τα γυρίσματα του «Μικρές Κυρίες» σε σκηνοθεσία Γκρέτα Γκέργουιγκ. Αν και, όπως είπε, της έλειψε η ίδια η τέχνη της υποκριτικής, δεν νιώθει καμία νοσταλγία για την προώθηση των ταινιών: «Το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς δεν είναι το γύρισμα αλλά η προώθηση και το “πούλημα” του έργου. Αυτό με κατέστρεφε ψυχικά. Δεν μου λείπει καθόλου να πουλάω πράγματα. Μου λείπει, όμως, η τέχνη».

Η ηθοποιός θυμήθηκε την ένταση της στιγμής μπροστά στην κάμερα: «Όταν ξεκινά το γύρισμα, δεν μπορείς να βρίσκεσαι πουθενά αλλού εκτός από τη συγκεκριμένη στιγμή. Είναι σαν βαθιά διαλογιστική εμπειρία. Αυτό μου λείπει βαθιά. Αλλά δεν μου λείπει η πίεση».

Από την Ερμιόνη στις «Μικρές Κυρίες»

Η Γουότσον μπήκε στα φώτα της δημοσιότητας το 2000, όταν σε ηλικία 10 ετών επιλέχθηκε για τον ρόλο της Ερμιόνης. Ακολούθησαν ταινίες όπως «Ballet Shoes» (2007), «My Week With Marilyn» (2011), «The Perks of Being a Wallflower» (2012) και το «The Bling Ring» της Σοφία Κόπολα (2013). Το 2014 έπαιξε στην επική «Κιβωτό του Νώε» του Ντάρεν Αρονόφσκι, ενώ το 2017 ενσάρκωσε τη Μπελ στη live action μεταφορά της « Η Πεντάμορφη και το Τέρας». Η τελευταία της μεγάλη κινηματογραφική εμφάνιση ήταν στις «Μικρές Κυρίες».

Παρά τις τεράστιες επιτυχίες, υπήρξαν και εμπορικές αποτυχίες, όπως το «The Colony» του 2016 που συγκέντρωσε μόλις 47 λίρες στο βρετανικό box office.

Η Γουότσον αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο Brown των ΗΠΑ το 2014 με πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας και σήμερα συνεχίζει σπουδές για διδακτορικό στη δημιουργική γραφή στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Παράλληλα, δραστηριοποιείται έντονα σε ζητήματα περιβαλλοντικής δικαιοσύνης και κλιματικής αλλαγής, ενώ έχει εκφράσει δημόσια αλληλεγγύη προς τον παλαιστινιακό λαό.

Η στάση της για τα δικαιώματα των τρανς ατόμων την έφερε σε ευθεία αντιπαράθεση με την Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, ένας συμφάν που εξακολουθεί να τροφοδοτεί πρωτοσέλιδα. Το 2017 κέρδισε το πρώτο ουδέτερο ως προς το φύλο βραβείο MTV Movie & TV Award, δηλώνοντας στην αποδοχή του ότι «αυτό λέει κάτι για τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την ανθρώπινη εμπειρία».

Εκτός από την ακαδημαϊκή της πορεία, η Γουότσον συνεργάζεται με τον αδελφό της, Άλεξ, στη δημιουργία του Renais, ενός brand βιώσιμων τζιν ρούχων. Στη συνέντευξή της παραδέχθηκε ότι τα χρόνια ασταμάτητης δουλειάς την άφησαν εξαντλημένη: «Η βάση της ζωής σου είναι το σπίτι, οι φίλοι και η οικογένεια. Δούλευα τόσο σκληρά για τόσο καιρό που η ζωή μου κατέρρευσε. Χρειάστηκε να ξαναχτίσω γερά θεμέλια».

Όπως εξήγησε, η διαρκής μετάβαση από πρότζεκτ σε πρότζεκτ προκαλούσε «μια μορφή μανίας, έναν πανικό μπροστά στο κενό ανάμεσα σε δουλειές». Σήμερα δηλώνει ότι έχει βρει ρυθμό και ισορροπία.

Σε συνέντευξη το 2023 στους Financial Times, είχε παραδεχθεί ότι «δεν ήταν πολύ χαρούμενη» με το επάγγελμα και ότι ένιωθε «σαν σε κλουβί».

Με πληροφορίες από

