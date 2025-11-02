JK Rowling: Το εξώφυλλο με τις τρανς γυναίκες που την εξόργισε και η απάντηση του περιοδικού

Το τελευταίο εξώφυλλο του Glamour UK προκάλεσε την αντίδραση- μεταξύ άλλων- της συγγραφέα του Χάρι Πότερ, JK Rowling, καθώς σε αυτό ποζάρουν εννιά τρανς γυναίκες.

Για το εξώφυλλο του περιοδικού, που αποκαλύφθηκε την Πέμπτη, φωτογραφήθηκε μια ομάδα τρανς γυναικών που ασχολούνται με διάφορους τομείς. Απεικονίζονται φορώντας μπλουζάκια «Protect the Dolls» που δημιουργήθηκαν από τον σχεδιαστή Connor Ives για να συγκεντρώσουν χρήματα για το φιλανθρωπικό ίδρυμα Trans Lifeline.

Το άρθρο του εξωφύλλου αναφέρεται στα ετήσια βραβεία «Γυναίκες της Χρονιάς» του περιοδικού, τα οποία, όπως λέει, «ρίχνουν φως στη σημασία του εορτασμού της αλληλεγγύης κατά τη διάρκεια μιας ιδιαίτερα δύσκολης χρονιάς για τα δικαιώματα των γυναικών».

Εκτός από τις τρανς γυναίκες, τα φετινά βραβεία τίμησαν επίσης, πολλές cis γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων των ηθοποιών Rachel Zegler και Demi Moore.

Το σύνθημα «Προστατέψτε τις Κούκλες» προέρχεται από την κουλτούρα των μαύρων και λατινοαμερικανών χορευτών και drag της δεκαετίας του 1980 και χρησιμοποιείται για να εκφράσει την υποστήριξη προς τις τρανς γυναίκες. Διασημότητες όπως ο ηθοποιός Pedro Pascal, ο τραγουδιστής Troye Sivan και η σταρ του TikTok που έγινε pop καλλιτέχνις Addison Rae, έχουν φορέσει το σύνθημα δημόσια.

«Καθώς τα δικαιώματα των τρανς αντιμετωπίζουν αυξανόμενη απειλή στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Glamour τιμά εννιά από τις πιο πρωτοποριακές φωνές της κοινότητας στα φετινά Βραβεία Γυναικών της Χρονιάς», ανέφερε το περιοδικό ανακοινώνοντας το εξώφυλλο. «Από τη μόδα και τη μουσική μέχρι το φιλανθρωπικό και ακτιβιστικό έργο, αυτές οι πρωτοπόροι εργάζονται ακούραστα για να ενδυναμώσουν, να αναδείξουν και να γιορτάσουν τις τρανς φωνές».

Η αντίδραση της JΚ Rowling και η απάντηση του περιοδικού

Αρκετοί δεξιοί ακτιβιστές και προσωπικότητες, συμπεριλαμβανομένης της Katie Miller, συζύγου του συμβούλου εσωτερικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Stephen Miller, διαφώνησαν με το εξώφυλλο.

Η JΚ Rowling, η οποία έχει εκφράσει συστηματικά τρανσφοβικές απόψεις και φέρεται να έχει δωρίσει δεκάδες χιλιάδες λίρες σε προσπάθειες αποκλεισμού των τρανς ατόμων από τον νομικό ορισμό των «γυναικών» στο Ηνωμένο Βασίλειο, ήταν μεταξύ εκείνων που εξοργίστηκαν.

«Μεγάλωσα σε μια εποχή που τα γυναικεία περιοδικά έλεγαν στα κορίτσια ότι έπρεπε να είναι πιο λεπτά και πιο όμορφα», έγραψε η Rowling την Πέμπτη στο X. «Τώρα τα γυναικεία περιοδικά λένε στα κορίτσια ότι οι άνδρες είναι καλύτερες γυναίκες από ό,τι είναι».

Το Glamour UK απάντησε στην ανάρτηση της συγγραφέα, γράφοντας: «Καλύτερη τύχη του χρόνου», τονίζοντας ότι «δεν συγκινείται» από την ανάρτηση της JΚ Rowling και τις αντιδράσεις των υπολοίπων.

«Απορρίπτουμε κατηγορηματικά τη λανθασμένη αναφορά φύλου από την Rowling στα λαμπρά αστέρια του εξωφύλλου μας», απάντησε επίσης, το περιοδικό.

Με πληροφορίες από Ηuffpost και Τelegraph