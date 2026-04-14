The Telegraph: «Πράσινο φως» για την εξαγορά της εφημερίδας από γερμανική εταιρεία

Η υπουργός Πολιτισμού του Ηνωμένου Βασιλείου Lisa Nandy ενέκρινε την εξαγορά της εφημερίδας «The Telegraph» από τη γερμανική εταιρεία Axel Springer έναντι 575 εκατ. λιρών, ανοίγοντας τον δρόμο για το τέλος σχεδόν τριών ετών αβεβαιότητας γύρω από την ιδιοκτησία των τίτλων.

Η Nandy δήλωσε ότι δεν βλέπει λόγους παρέμβασης ή παραπομπής της συμφωνίας στη ρυθμιστική αρχή Ofcom για εις βάθος έρευνα.

Η Βρετανίδα υπουργός έχει τη δυνατότητα να ζητήσει περαιτέρω έλεγχο συγχωνεύσεων για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή στο πλαίσιο του νέου καθεστώτος ελέγχου ξένης κρατικής επιρροής. «Δεν προτίθεμαι προς το παρόν να παρέμβω σε αυτή τη συγχώνευση, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι διατηρεί το δικαίωμα να το πράξει αν προκύψουν νέα δεδομένα.

Αν και η συμφωνία εκκρεμεί ακόμη ως προς εγκρίσεις σε Ιρλανδία και Αυστρία, η Axel Springer εκτιμά ότι, μετά το «πράσινο φως» από το Ηνωμένο Βασίλειο, η εξαγορά θα ολοκληρωθεί έως τα τέλη Ιουνίου.

«Είμαστε ικανοποιημένοι που λάβαμε την έγκριση της βρετανικής κυβέρνησης για να προχωρήσουμε», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Mathias Döpfner. «Μετά από μια μακρά περίοδο αβεβαιότητας, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι θα επενδύσουμε σημαντικά στη δημοσιογραφική ποιότητα και τη διεθνή ανάπτυξη της Telegraph.»

Οι τίτλοι της Telegraph θα προστεθούν στο χαρτοφυλάκιο της Axel Springer, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την εφημερίδα Bild, καθώς και τα μέσα Politico και Business Insider.

Ο Döpfner, που είχε χάσει την ευκαιρία να αποκτήσει την Telegraph το 2004 από τους αδελφούς Barclay, επανήλθε με προσφορά τον περασμένο μήνα, ανατρέποντας την τελευταία στιγμή ανταγωνιστική συμφωνία από τον ιδιοκτήτη της Daily Mail.

Ο ίδιος έχει δεσμευτεί ότι η δημοσιογραφική ανεξαρτησία των τίτλων είναι «αδιαπραγμάτευτη», στηρίζοντας παράλληλα τη σημερινή διοικητική ομάδα, μεταξύ αυτών τον αρχισυντάκτη Κρις Έβανς, τον διευθυντή της κυριακάτικης έκδοσης Άλιστερ Χιθ και τη διευθύνουσα σύμβουλο της Telegraph Media Group, Άννα Τζόουνς.

Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι στόχος είναι να μετατρέψει την Telegraph στο «κορυφαίο κεντροδεξιό μέσο στον αγγλόφωνο κόσμο», με σημαντική επέκταση στις ΗΠΑ, αξιοποιώντας την εμπειρία των Politico και Business Insider.

Η Daily Mail and General Trust (DMGT) βρισκόταν κοντά στην απόκτηση των τίτλων, έχοντας λάβει σχετική άδεια από την κυβέρνηση, όμως η Axel Springer κατέθεσε σαφώς υψηλότερη προσφορά από τη συμφωνία των 500 εκατ. λιρών.

Η πώληση ξεκίνησε το 2023, όταν η οικογένεια Barclay έχασε τον έλεγχο του ομίλου λόγω χρεών ύψους 1,16 δισ. λιρών προς τη Lloyds Bank.

Σημειώνεται ότι η Telegraph Media Group απασχολεί σχεδόν 900 εργαζόμενους, εκ των οποίων περίπου 400 είναι δημοσιογράφοι.

Με πληροφορίες από Guardian