Προειδοποίηση για απομιμήσεις Labubu με τοξικά υλικά και αποσπώμενα μέρη

Η Αυστραλιανή Επιτροπή Ανταγωνισμού και Καταναλωτών (ACCC) προειδοποίησε τους συλλέκτες και γονείς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε απομιμήσεις των δημοφιλών συλλεκτικών κούκλων Labubu, οι οποίες ενδέχεται να είναι επικίνδυνες για μικρά παιδιά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, τα ψεύτικα παιχνίδια –γνωστά και ως «Lafufu»– μπορεί να περιέχουν αποσπώμενα μέλη όπως μάτια, πόδια ή χέρια, καθώς και χαμηλής ποιότητας ραφές, αυξάνοντας τον κίνδυνο πνιγμού. Υπάρχουν, επίσης, φόβοι ότι ορισμένα προϊόντα ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνα επίπεδα τοξικών χημικών ουσιών, όπως μόλυβδο.

«Προσοχή στους πιθανούς κινδύνους ασφαλείας που συνδέονται με απομιμήσεις των κούκλων Labubu, συχνά αποκαλούμενων Lafufu, και κρατήστε τα μακριά από μικρά παιδιά», αναφέρει η ανακοίνωση της ACCC.

Πώς να ξεχωρίσετε την αυθεντική κούκλα

Η ACCC έδωσε ορισμένα στοιχεία για τον εντοπισμό αυθεντικών Labubu, που παράγονται από την εταιρεία Pop Mart:

Οι γνήσιες Labubu έχουν ακριβώς εννέα δόντια.

Οι απομιμήσεις μπορεί να έχουν φαρδιά αυτιά ή αποσπώμενα μέλη.

Οι ψεύτικες συχνά παρουσιάζουν κακή ραφή ή φτηνό ύφασμα.

Προηγούμενες προειδοποιήσεις

Οι αρχές της Νέας Νότιας Ουαλίας (NSW) είχαν ήδη εκδώσει προειδοποίηση τον περασμένο Ιούλιο για την κυκλοφορία παράνομων απομιμήσεων, επισημαίνοντας ότι το φαινόμενο εντείνεται λόγω της μεγάλης ζήτησης. Οι καταναλωτές καλούνται να αγοράζουν μόνο από αξιόπιστα ηλεκτρονικά καταστήματα και να ελέγχουν τις κριτικές πριν από κάθε αγορά.

Το υπουργείο Υγείας της πολιτείας υπενθυμίζει ότι ακόμη και χαμηλά επίπεδα έκθεσης σε μόλυβδο μπορεί να επηρεάσουν την πνευματική και σωματική ανάπτυξη των παιδιών, ενώ στους ενήλικες μπορεί να προκαλέσουν υπέρταση και βλάβες στα νεφρά και στον εγκέφαλο.

Σε περίπτωση που υπάρχει υποψία έκθεσης σε μόλυβδο, οι γονείς καλούνται να αφαιρέσουν αμέσως το παιχνίδι και να επικοινωνήσουν με το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή το πλησιέστερο νοσοκομείο Παίδων για οδηγίες.

Με πληροφορίες από Guardian

