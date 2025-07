Stranger Things: Κυκλοφόρησε το teaser της 5ης και τελευταίας σεζόν

Τα νέα επεισόδια της σειράς Stranger Things δεν θα είναι διαθέσιμα πριν το φθινόπωρο, ωστόσο μόλις κυκλοφόρησε το teaser της 5ης και τελευταίας σεζόν.

«Η τελική μάχη πλησιάζει — και μαζί της, ένα σκοτάδι πιο ισχυρό και πιο θανάσιμο από οτιδήποτε έχουν αντιμετωπίσει μέχρι τώρα. Για να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης, θα χρειαστούν όλοι — ενωμένοι, για μία τελευταία φορά», αναφέρει η επίσημη σύνοψη του Netflix.

