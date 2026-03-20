Στάνκογλου για Σμαραγδή: «Με γνωρίζει αλλά ήθελε να κάνει show»

Ο Γιάννης Στάνκογλου φιλοξενήθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη», όπου μίλησε μεταξύ άλλων για την κόντρα του με τον Γιάννη Σμαραγδή.

Το προηγούμενο διάστημα, ο Γιάννης Στάνκογλου είχε ερωτηθεί κατά τη διάρκεια συνέντευξής του για την ταινία «Καποδίστριας», όπου είχε δηλώσει πως δεν του αρέσει η σκηνοθετική δουλειά του Γιάννη Σμαραγδή και ότι δεν έχει δει ακόμα την ταινία, καθώς σκοπεύει να τη δει στην τηλεόραση.

Στη συνέχεια, ο Γιάννης Σμαραγδής απάντησε χαρακτηρίζοντας την κριτική του Στάνκογλου ως έκφραση μιας «αριστερής κουλτούρας» που τον αντιμάχεται εδώ και χρόνια, σημειώνοντας πως δεν τον γνωρίζει καν.

Το σχόλιο αυτό, είχε προκαλέσει την αντίδραση του Γιάννη Στάνκογλου, ο οποίος αποκάλυψε πως έχουν γνωριστεί στο παρελθόν, σημειώνοντας με χιούμορ ότι ο σκηνοθέτης φαίνεται να έχει «μνήμη» μόνο επιλεκτική.

Στάνκογλου για Σμαραγδή: «Και αυτός με ξέρει κι εγώ τον ξέρω»

Μιλώντας στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου, μίλησε για την κόντρα του με τον Γιάννη Σμαραγδή, εξηγώντας πως απλώς εξέφρασε προσωπική άποψη για τις ταινίες του αφού τον ρώτησαν, χωρίς να έχει σκοπό να προκαλέσει δημόσια αντιπαράθεση.

Όπως σημείωσε, η δημόσια ένταση ξεκίνησε από δηλώσεις του Σμαραγδή, και εκείνος απλώς απάντησε ειλικρινά, με βάση τη δική του προσωπική εμπειρία και γνώμη.

«Οπτικά γνωριζόμαστε κι αυτός με ξέρει και εγώ τον ξέρω. Ο ίδιος είπε ότι δεν με ξέρει για να κάνει αυτό το show, δεν μου άρεσαν καθόλου οι ταινίες του, μπορώ να μιλήσω και να πω μια προσωπική άποψη από τη στιγμή που με ρωτάνε», ανέφερε χαρακτηριστικά.