Ο Στίβεν Κόλμπερτ αποχαιρετά το Late Show με σύνθημα «Απολυμένοι αλλά γιορτινοί»

Μετά το τελευταίο γύρισμα του The Late Show, ο Στίβεν Κόλμπερτ οργανώνει αποχαιρετιστήριο πάρτι με σύνθημα «Απολυμένοι αλλά γιορτινοί» ένα πικρό αστείο για το τέλος μιας ολόκληρης εποχής στη βραδινή τηλεόραση.

The LiFO team
φωτογραφία: Guy Aroch
Ο Στίβεν Κόλμπερτ δεν θα αφήσει το The Late Show να σβήσει αθόρυβα.

Μετά το τελευταίο γύρισμα της εκπομπής, την Πέμπτη 21 Μαΐου, ο παρουσιαστής οργανώνει αποχαιρετιστήριο πάρτι σε χώρο κοντά στο Ed Sullivan Theater της Νέας Υόρκης, εκεί όπου στεγάστηκε η εκπομπή του τα τελευταία έντεκα χρόνια.

Σύμφωνα με το Variety, η πρόσκληση παίζει με το γνώριμο λογότυπο της εκπομπής, μετατρέποντάς το σε «The LAST SHOW with Stephen Colbert». Το σύνθημα της βραδιάς είναι ακόμη πιο χαρακτηριστικό: «Fired & Festive» — ή, σε ελεύθερη μετάφραση, «Απολυμένοι αλλά γιορτινοί».

Η τελευταία εκπομπή θα γυριστεί στις 21 Μαΐου και θα μεταδοθεί το ίδιο βράδυ από το CBS. Το κανάλι είχε ανακοινώσει από τον Ιούλιο του 2025 ότι το The Late Show with Stephen Colbert θα ολοκληρωθεί στο τέλος της τηλεοπτικής σεζόν 2025-26, επιμένοντας ότι η απόφαση ήταν «καθαρά οικονομική» και δεν συνδεόταν με την απόδοση ή το περιεχόμενο της εκπομπής.

Η ανακοίνωση, ωστόσο, είχε ανοίξει αμέσως πολιτική συζήτηση στις ΗΠΑ. Ο Κόλμπερτ υπήρξε μία από τις πιο αιχμηρές φωνές της αμερικανικής βραδινής τηλεόρασης απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ το τέλος της εκπομπής ήρθε σε μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων γύρω από την Paramount και το CBS.

Το αποχαιρετιστήριο πάρτι δεν είναι λοιπόν απλώς μια εσωτερική βραδιά για τους συντελεστές. Είναι ένας τελευταίος σαρκαστικός μορφασμός από έναν παρουσιαστή που έχτισε μεγάλο μέρος της τηλεοπτικής του ταυτότητας πάνω στην πολιτική σάτιρα και στην ικανότητα να μετατρέπει την ήττα σε ατάκα.

Την ίδια βραδιά, οι εκπομπές του Τζίμι Κίμελ και του Τζίμι Φάλον δεν θα προβάλουν νέα επεισόδια, σε μια συμβολική κίνηση στήριξης προς τον Κόλμπερτ.

Μετά την αποχώρησή του, το βραδινό πρόγραμμα του CBS θα αλλάξει χέρια. Τη θέση του The Late Show παίρνει το Comics Unleashed with Byron Allen, ενώ αμέσως μετά θα μεταδίδεται το Funny You Should Ask.

Για τον Κόλμπερτ, πάντως, η τελευταία λέξη φαίνεται πως δεν θα είναι «τέλος». Θα είναι κάτι πιο κοντά στο γέλιο που ακούγεται λίγο πριν κλείσουν τα φώτα.

με στοιχεία από Variety

