Ο Τζέρι Ντάγκλας, ο ηθοποιός που έγινε γνωστός από τον ρόλο του Τζον Άμποτ στη σαπουνόπερα «Ατίθασα Νιάτα», πέθανε στις 9 Νοεμβρίου στο Λος Άντζελες μετά από σύντομη ασθένεια, σε ηλικία 88 ετών.

Ο Ντάγκλας ήταν ο βασικός πυλώνας του κορυφαίου σίριαλ του CBS για περισσότερα από 30 χρόνια.

Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης καριέρας του εμφανίστηκε σε δεκάδες σειρές μεταξύ αυτών οι «The Bionic Woman», «Barnaby Jones», «The Streets of San Francisco», «Arrested Development», «Cold Case» και «Melrose Place».

Ο Ντάγκλας υποδύθηκε τον ρόλο του Άμποτ από το 1982 έως το 2006. Ακόμη και μετά τον θάνατο του χαρακτήρα του, ο Άμποτ εμφανιζόταν σε αναδρομές κατά καιρούς, πιο πρόσφατα το 2006 όταν επέστρεψε ως φάντασμα για να καθοδηγήσει τα παιδιά του.

Το σίριαλ ξεπέρασε τα 20.000 επεισόδια, πέρυσι.



«Ο Τζέρι ήρθε στα Ατίθασα Νιάτα το 1982 με ένα εντυπωσιακό βιογραφικό», είπε ο Anthony Morina, εκτελεστικός παραγωγός της σειράς.

«Η σειρά μας ήταν τυχερή που ένας ηθοποιός του διαμετρήματος του εντάχθηκε στο καστ και εισήγαγε στο κοινό την εμβληματική οικογένεια Άμποτ. Η συμβολή του στην κληρονομιά της σειράς ως πατριάρχης της οικογένειας Άμποτ εξακολουθεί να είναι αισθητή μέχρι σήμερα. Θα μας λείψει πολύ» πρόσθεσε.

Γεννημένος στις 12 Νοεμβρίου 1932 στο Τσέλσι της Μασαχουσέτης, ο Ντάγκλας είχε φοιτήσει στο Πανεπιστήμιο Brandeis, όπου αποφοίτησε με πτυχίο στα οικονομικά.

Ακολούθησε την υποκριτική μετά το κολέγιο, μελετώντας δίπλα στους Uta Hagen στη Νέα Υόρκη και Jeff Corey στο Λος Άντζελες.

Ήταν επίσης σεναριογράφος και θεατρικός συγγραφέας και έγραψε έργα με τον Τζος Ο'Κόνελ ενώ ήταν δεινός παίκτης του γκολφ.

Κινηματογραφικά συμμετείχε σε παραγωγές όπως οι «JFK», «Avalanche», «The Godson», «Head Over Spurs in Love» και «Mommie Dearest» του Όλιβερ Στόουν.

Στη σκηνή εμφανίστηκε επίσης ως ηθοποιός και τραγουδιστής. Το 2005 ηχογράφησε το ποπ άλμπουμ «The Best is Yet to Come».

Ήταν παντρεμένος επί 35 χρόνια με την τηλεοπτική προσωπικότητα Κιμ Ντάγκλας, με την οποία είχε τρία παιδιά και δύο εγγόνια.

Με πληροφορίες του Variety