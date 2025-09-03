Παράνομο streaming: «Έπεσε» το μεγαλύτερο δίκτυο πειρατικών μεταδόσεων στον κόσμο

Το διαβόητο δίκτυο παράνομης μετάδοσης ποδοσφαίρου Streameast κατέβασε ρολά μετά από συντονισμένη επιχείρηση, ανακοίνωσε την Τετάρτη ο συνασπισμός κατά της πειρατείας Alliance for Creativity and Entertainment (ACE).

Το δίκτυο είχε συγκεντρώσει περισσότερες από 1,6 δισ. επισκέψεις τον τελευταίο χρόνο και λειτουργούσε μέσα από 80 διαφορετικά domains, γεγονός που το καθιστούσε τη μεγαλύτερη παράνομη πλατφόρμα ζωντανών αθλητικών μεταδόσεων στον κόσμο.

Η ACE, που εδρεύει στις ΗΠΑ, τόνισε ότι η επιχείρηση έγινε σε συνεργασία με τις αιγυπτιακές αρχές. «Σήμερα η ACE σημείωσε μια ηχηρή νίκη στον αγώνα για τον εντοπισμό και την εξάρθρωση των εγκληματιών της ψηφιακής πειρατείας: καταρρίπτοντας τη μεγαλύτερη παράνομη πλατφόρμα ζωντανών αθλητικών μεταδόσεων παγκοσμίως», δήλωσε ο πρόεδρος του οργανισμού, Τσαρλς Ρίβκιν, που είναι επίσης επικεφαλής της Motion Picture Association.

Η πλατφόρμα έδινε στους χρήστες ελεύθερη πρόσβαση σε αγώνες από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, αλλά και σε ξεχωριστά sites που αναμετέδιδαν παράνομα αγώνες αμερικανικών διοργανώσεων όπως NFL, NBA, MLB και NHL. Η μεγαλύτερη επισκεψιμότητα προερχόταν από Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Βρετανία, Φιλιππίνες και Γερμανία.

«Η εξάρθρωση του Streameast αποτελεί μεγάλη νίκη για όλους όσοι επενδύουν και στηρίζουν το οικοσύστημα των ζωντανών αθλητικών μεταδόσεων», σχολίασε ο Εντ ΜακΚάρθι, διευθυντής λειτουργιών της πλατφόρμας DAZN. «Η εγκληματική αυτή δραστηριότητα απομυζούσε αξία από τον αθλητισμό σε κάθε επίπεδο και έθετε σε κίνδυνο τους φιλάθλους ανά τον κόσμο».

Το φαινόμενο της ποδοσφαιρικής πειρατείας έχει εκτοξευθεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες, καθώς τα πρωταθλήματα πωλούν τα δικαιώματα μετάδοσης σε ακριβές υπηρεσίες pay-per-view και streaming, συχνά μοιράζοντας τους αγώνες σε διαφορετικούς παρόχους και αναγκάζοντας τους φιλάθλους να πληρώνουν πολλαπλές συνδρομές.

Όλα τα sites του Streameast πλέον ανακατευθύνονται στη σελίδα της ACE «Watch Legally», που προωθεί νόμιμες πλατφόρμες θέασης.

Με πληροφορίες από Associated Press

