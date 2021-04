Πολλές ήταν οι στιγμές που ξεχώρισαν στη βραδιά της απονομής των φετινών Όσκαρ. Αυτή που έκλεψε την παράσταση όμως ήταν η Γκλεν Κλόουζ.

Η 74χρονη, απόλυτα ακομπλεξάριστη, δεν δίστασε να κάνει twerking μπροστά στις κάμερες. Κάποια στιγμή της βραδιάς ο Λιλ Ρελ Χάουερι άρχισε να κάνει ένα κουίζ στους παριστάμενους. Ο DJ έπαιζε ένα τραγούδι και ένας σταρ έπρεπε να μαντέψει αν αυτό ήταν υποψήφιο για Όσκαρ ή αν κέρδισε το αγαλματίδιο.

Η Γκλεν Κλόουζ κλήθηκε να αναγνωρίσει το «Da Butt» από σάουντρακ της ταινίας «School Daze» του Σπάικ Λι. Και όχι μόνο έδωσε όλες τις πληροφορίες για το τραγούδι, αλλά σηκώθηκε και έκανε μια επίδειξη των χορευτικών ικανοτήτων της.

Η Φράνσις ΜακΝτόρμαντ βραβεύθηκε για τρίτη φορά με Όσκαρ. Όταν παρέλαβε το βραβείο Α’ γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στο «Nomadland» έκανε μια απρόσμενη πρόταση- ότι θα έπρεπε να υπάρχει καραόκε μπαρ στα Όσκαρ. Όταν βρέθηκε επί σκηνής για τη βράβευση του φιλμ ως καλύτερη ταινία της χρονιάς, έκανε και μια κραυγή λύκου.

Λίγο αργότερα η Κλόι Ζάο, που κέρδισε το Όσκαρ σκηνοθεσίας για την ταινία, εξήγησε η ΜακΝτόρμαντ το έκανε αυτό στη μνήμη του Μάικλ Γουλφ Σνάιντερ, ηχολήπτη του φιλμ, ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή του πρόσφατα.

Bet you didn't have Frances McDormand howling like a wolf in her Best Picture acceptance speech on your #Oscars bingo card.https://t.co/sdgeoBK7lX pic.twitter.com/O0CWmjhLfP — ABC News (@ABC) April 26, 2021

Όταν η Γιουν Γιου-τζουνγκ ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το Όσκαρ Β’ γυναικείου ρόλου, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στον Μπραντ Πιτ, ο οποίος παρουσίασε το εν λόγω βραβείο. «Κύριε Μπραντ Πιτ, επιτέλους, χαίρομαι που σας γνωρίζω», είπε.

Στη συνέχεια η Κορεάτισσα ηθοποιός «μάλωσε» όσους προφέρουν λάθος το όνομά της, αλλά συμπλήρωσε «απόψε συγχωρείστε όλοι». Απέδωσε τη νίκη της- για την ερμηνεία της στο «Minari»- στην τύχη.

«Δεν πιστεύω στον ανταγωνισμό. Πώς μπορώ να κερδίσω την Γκλεν Κλόουζ; Έχω παρακολουθήσει τις πολλές ερμηνείες της. Όλες οι υποψήφιες είμαστε οι νικήτριες για διαφορετικές ταινίες. Παίζουμε διαφορετικούς ρόλους, οπότε δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε η μία την άλλη. Πιστεύω ότι είχα λίγη τύχη. Ίσως είμαι πιο τυχερή από εσάς και ίσως είναι η αμερικανική φιλοξενία για την Κορεάτισσα ηθοποιό; Δεν είμαι σίγουρη», είπε και ευχαρίστησε τους γιους της που «με ανάγκασαν να βγω και να δουλέψω. Αυτό είναι το αποτέλεσμα επειδή η μαμά δούλεψε τόσο σκληρά».

Yuh-jung Youn wins Best Supporting Actress, making history as first Korean to win an #Oscar in the category — and her speech was hysterical. https://t.co/5MWR9oTWsq #Oscars pic.twitter.com/Eo0Sdw8QLq — ABC News (@ABC) April 26, 2021

Μία άλλη στιγμή των Όσκαρ που θα συζητηθεί- όχι μόνο στα social media αλλά και στην οικογένεια του Ντάνιελ Καλούγια- ήταν η αναφορά του ηθοποιού στους γονείς του όταν παρέλαβε το Όσκαρ Β’ ανδρικού ρόλου.

«Πρέπει να γιορτάζουμε τη ζωή. Αναπνέουμε, περπατάμε. Είναι απίστευτο. Ο μπαμπάς μου και η μαμά μου έκαναν σεξ, είναι εκπληκτικό. Είμαι εδώ, χαίρομαι που είμαι ζωντανός και θα το γιορτάσω αυτό απόψε», είπε μεταξύ άλλων, ενώ η κάμερα «έπιασε» τη μητέρα του να μην πιστεύει στα αυτιά της και την αδελφή του να σκύβει το κεφάλι της εξίσου έκπληκτη.

«Θα αποφύγω το τηλέφωνό μου για λίγο, δεν θα έχει χαρεί πολύ η μαμά μου, αλλά θα είναι εντάξει, έχει χιούμορ», δήλωσε αργότερα ο Καλούγια.

Daniel Kaluuya accepts the #Oscar for Best Actor in a Supporting Role: "There's so much work to do, guys." #Oscars https://t.co/5MWR9oTWsq pic.twitter.com/b0RTBWfAz2 — ABC News (@ABC) April 26, 2021

Η Έμεραλντ Φένελ από την άλλη, που κέρδισε το Όσκαρ πρωτότυπου σεναρίου για το «Promising Young Woman», εξήγησε αστειευόμενη ότι δεν είχε ετοιμάσει ομιλία γιατί δεν πίστευε ότι θα κερδίσει.

«Η μόνη ομιλία που έγραψα ποτέ ήταν όταν ήμουν 10 ετών και έπρεπε να κοιτάξω αν υπήρχε κάτι χρήσιμο σε αυτή. Δυστυχώς, κυρίως ευχαριστούσα τον Ζακ Μόρις από το Saved by the Bell. Ήταν ο πρώτος σύζυγός μου», αστειεύτηκε.





«Δυστυχώς, δεν ήταν κομμάτι της ζωής μου όσο θα ήλπιζα, οπότε εκείνη η ομιλία δεν ήταν τόσο χρήσιμη. Αλλά μπορώ να πω ότι προσπαθώ πολύ να μην κλάψω, κάτι που είναι δύσκολο για μένα ως Αγγλίδα, γιατί δεν κλαίω ποτέ», συνέχισε η Φένελ, ενώ μεταξύ άλλων ευχαρίστησε τον γιο της, επειδή δεν γεννήθηκε πριν τελειώσουν τα γυρίσματα.

"They said write a speech, and I didn't—because I just didn't think this would ever happen."



Emerald Fennell wins the Oscar for Best Original Screenplay for "Promising Young Woman." https://t.co/sdgeoBK7lX #Oscars pic.twitter.com/g5dOPwsQ7O — ABC News (@ABC) April 26, 2021

Αντίθετα ο Τόμας Βίντερμπεργκ, που κέρδισε το Όσκαρ Διεθνούς ταινίας για την ταινία «Άσπρο πάτο» δήλωσε ότι πάντα ετοιμαζόταν για αυτή τη στιγμή.

«Αυτό είναι πέρα από οτιδήποτε θα μπορούσα να φανταστώ, εκτός του ότι αυτό είναι κάτι που πάντα φανταζόμουν. Από τότε που ήμουν περίπου 5 ετών προετοίμαζα ομιλίες σε σταθμούς τρένων, στο σχολείο, στην τουαλέτα. Και να’μαι εδώ, είναι αληθινό, είναι φανταστικό», είπε παραλαμβάνοντας το βραβείο.

"This is beyond anything I could ever imagine—except this is something I've always imagined...and here I am. It's real. It's amazing."



"Another Round" from Denmark wins the Oscar for International Feature Film." https://t.co/sdgeoBK7lX #Oscars pic.twitter.com/MnF0PXT8Vn — ABC News (@ABC) April 26, 2021

Στη συνέχεια της ομιλίας του συγκινήθηκε όμως, καθώς αναφέρθηκε στην κόρη του, που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων και της αφιέρωσε το βραβείο.

Thomas Vinterberg remembers his late daughter in moving acceptance speech: "This is a miracle that just happened—and you're a part of this miracle. Maybe you've been pulling some strings somewhere, I don't know. But this one is for you." https://t.co/sdgeoBK7lX #Oscars pic.twitter.com/ulzde1Acv4 — ABC News (@ABC) April 26, 2021

Από τις συγκινητικές στιγμές ήταν και όταν η Κλόι Ζάο έγινε μόλις η δεύτερη γυναίκα που κερδίζει το Όσκαρ σκηνοθεσίας, για το «Nomadland». Αναφέρθηκε σε κινεζικά ποιήματα που απομνημόνευε ως παιδί και είπε τους πρώτους στίχους ενός εξ αυτών. «Όταν γεννιούνται οι άνθρωποι, είναι έμφυτα καλοί», αναφέρει το ποίημα και εξήγησε ότι αυτές οι λέξεις είχαν μεγάλο αντίκτυπο σε εκείνη ως παιδί και ακόμη τις πιστεύει.

«Πάντα έβρισκα την καλοσύνη σε ανθρώπους που συναντούσα, παντού στον κόσμο. Αυτό είναι για όσους που είχαν την πίστη και το κουράγιο να μην χάσουν την καλοσύνη μέσα τους και να κρατηθούν από την καλοσύνη των άλλων, όσο δύσκολο κι αν ήταν», συμπλήρωσε.

Chloé Zhao is first woman of color to win an #Oscar for Best Director, winning for @nomadlandfilm: “This is for anyone who has the faith and the courage to hold onto the goodness in themselves and to hold onto the goodness in each other.” https://t.co/rbbhqVUm2u #Oscars pic.twitter.com/Zaa9KLOQGm — ABC News (@ABC) April 26, 2021



Στις ομιλίες των βραβευθέντων έγιναν πολλές αναφορές στην πανδημία, τον ρατσισμό, την αδικία. Ο Τάιλερ Πέρι, που παρέλαβε το βραβείο ανθρωπισμού κάλεσε τον κόσμο να πει «όχι» στο μίσος.

«Η μητέρα μου με έμαθε να αρνούμαι το μίσος. Με έμαθε να αρνούμαι την γενική άποψη. Είναι καιρός- με το ίντερνετ, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τους αλγορίθμους και όσα θέλουν να σκεφτόμαστε με έναν συγκεκριμένο τρόπο- να διδάξουμε στα παιδιά μας και να θυμόμαστε να αρνούμαστε το μίσος. Μην μισείτε τον οποιονδήποτε. Αρνούμαι να μισήσω κάποιον επειδή είναι μεξικανός, μαύρος, άσπρος ή ΛΟΑΤΚΙ. Αρνούμαι να μισήσω κάποιον επειδή είναι αστυνομικός. Αρνούμαι να μισήσω κάποιον επειδή είναι ασιάτης. Ελπίζω να αρνηθούμε το μίσος», είπε και αφιέρωσε το βραβείο σε όσους στέκονται «στη μέση», γιατί εκεί ξεκινά η συζήτηση και γίνεται η αλλαγή.

Tyler Perry was honored with the Jean Hersholt Humanitarian Award at the #Oscars! https://t.co/cjCyHPfGms pic.twitter.com/qHbxoqrJOa — ABC News (@ABC) April 26, 2021