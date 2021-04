Το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας κέρδισε η ταινία «Nomadland» της Κλόι Ζάο στη 93η, διαφορετική τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε στον Κεντρικό Σιδηροδρομικό Σταθμό του Λος Αντζελες, αντί για το Dolby Theatre, λόγω πανδημίας.



Όπως το 2019 και το 2020, έτσι και φέτος, η τελετή δεν είχε κάποιον κεντρικό παρουσιαστή και αρκετοί ηθοποιοί, μεταξύ των οποίων οι Χοακίν Φοίνιξ, Ρις Γουίδερσπουν, Χάρισον Φορντ, Μπραντ Πιτ και Ρενέ Ζελβέγκερ έπαιρναν την σκυτάλη, ο ένας από τον άλλον απέναντι στους προβολείς. Τα αστέρια του Χόλυγουντ που ήταν υποψήφια παρευρέθηκαν στην εκδήλωση και οι 170 προσκεκλημένοι δεν φορούσαν μάσκες κατά τη σύνδεση, αλλά τους είχε ζητηθεί να τις βάζουν στα διαλείμματα για διαφημίσεις και στα εμβόλιμα βίντεο.

Η Κλόι Ζάο κέρδισε το Όσκαρ Σκηνοθεσίας για την ταινία «Nomadland». Η 39χρονη Κινέζα έγινε μόλις η δεύτερη γυναίκα στην ιστορία του θεσμού που κερδίζει στην κατηγορία σκηνοθεσίας (μετά την Κάθριν Μπίγκελοου με το «Hurt Locker») και η πρώτη ασιατικής καταγωγής. Η Ζάο είχε επίσης βραβευτεί με Χρυσή Σφαίρα, BAFTA, Indies και 55 ακόμα βραβεία σκηνοθεσίας στις κριτικές ενώσεις της Αμερικής.

Παραλαμβάνοντας το Όσκαρ Σκηνοθεσίας δήλωσε: «Ευχαριστώ την Ακαδημία και τους συνυποψήφιους μου. Σκέφτομαι πολύ τελευταία τι να κάνω όταν τα πράγματα δεν θα είναι πια τόσο καλά. Όταν μεγάλωνα στην Κίνα, λέγαμε κάτι ποιηματάκια με τον πατέρα μου. Η πρώτη φράση που θυμάμαι έλεγε ‘οι άνθρωποι είναι εκ γενετής καλοί’. Αυτό έχει επίδραση σ’ εμένα μέχρι και σήμερα. Έβρισκα πάντα καλοσύνη στους ανθρώπους που συναντούσα. Αυτό το βραβείο ανήκει σε όποιον έχει την πίστη και το κουράγιο να παραμένει καλός προς τον εαυτό του και τους άλλους... Το αφιερώνω σε όσους με ενέπνευσαν».

Αναλυτικά τα βραβεία

Α' γυναικείου ρόλου

Η Φράνσις ΜακΝτόρμαντ έλαβε το χρυσό αγαλματίδιο για την ταινία Nomadland της Κλόι Ζάο. Η ΜακΝτόρμαντ βραβεύτηκε χθες για τέταρτη φορά.

Α' ανδρικού ρόλου

Το Όσκαρ Α' Αντρικού ρόλου πήγε στον Άντονι Χόπκινς για την ερμηνεία του στην ταινία «Πατέρας» του Φλόριαν Ζέλερ. Πρόκειται για το δεύτερο βραβείο Όσκαρ που κερδίζει ο 84χρονος ηθοποιός, τρεις δεκαετίες μετά την Σιωπή των Αμνών.

Β' γυναικείου ρόλου

Η Γιουν Γιου-τζουνγκ βραβεύτηκε για την ερμηνεία της στο «Minari».

Β' ανδρικού ρόλου

Ο Ντάνιελ Καλούγια που υποδύθηκε τον Μαύρο Πάνθηρα, στην ταινία Judas and the Black Messiah πήρε το χρυσό αγαλματίδιο.

Ταινία Μυθοπλασίας Μικρού Μήκους



Two Distant Strangers



Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους



If Anything Happens I Love You



Ταινία Κινουμένων Σχεδίων



Soul (Pixar)



Ντοκιμαντέρ – Μικρού Μήκους



Colette



Ντοκιμαντέρ – Μεγάλου Μήκους



My Octopus Teacher





Οπτικά Εφέ



Tenet

Φωτογραφία



Ερικ Μέσερσμιντ για το Mank





Μοντάζ



Μίκελ Ε.Τζ. Νίλσεν για το Sound of Metal





Βραβείο Ανθρωπισμού



Τάιλερ Πέρυ

Μουσική



Soul



Καλύτερο Τραγούδι



Fight for You από το «Judas and the Black Messiah»

Ήχος



Sound of Metal



Κομμώσεις- Μακιγιάζ



Ma Rainey’s Black Bottom



Κοστούμια



Ma Rainey’s Black Bottom



Ανθρωπιστικό Βραβείο Jean Hersholt



Motion Picture Television Fund





Σχεδιασμός Παραγωγής – Καλλιτεχνική Διεύθυνση



Ντόναλντ Γκρέιαμ Μπερτ για το Mank