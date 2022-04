Ο Σαμ Έλιοτ ζήτησε συγγνώμη για ομοφοβικά σχόλιά σχετικά με την ταινία «The Power of the Dog»

Ο Σαμ Έλιοτ εξέφρασε τη λύπη του για τα άσχημα σχόλια που έκανε για την ταινία της Τζέιν Κάμπιον, «The Power of the Dog», τον περασμένο μήνα.

Ο ηθοποιός είπε ότι ήθελε «να ζητήσει συγγνώμη από το καστ της ταινίας "The Power of the Dog"» κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην τηλεοπτική εκδήλωση Contenders του Deadline. «Και, συγκεκριμένα, από τον Μπένεντικτ Κάμπερμπατς. Μπορώ μόνο να πω ότι λυπάμαι [...]», είπε.

Όπως σημείωσε, αυτά που δήλωσε δεν τα διατύπωσε και πολύ καλά, λέγοντας κάποια πράγματα που πλήγωσαν ανθρώπους, συμπληρώνοντας πως νιώθει απαίσια για αυτό.

«Η κοινότητα των ομοφυλόφιλων ήταν απίστευτη απέναντί μου σε όλη την καριέρα μου. Και εννοώ ολόκληρη την καριέρα μου, από πριν ξεκινήσω σε αυτήν την πόλη. Φίλοι σε κάθε επίπεδο και σε κάθε δουλειά μέχρι σήμερα. Λυπάμαι που πλήγωσα κάποιους από αυτούς τους φίλους μου, που τους αγαπώ. Και οποιονδήποτε άλλο με τις λέξεις που χρησιμοποίησα», συνέχισε ο Έλιοτ.

Τον περασμένο μήνα, ο Έλιοτ μιλώντας για την ταινία της Κάμπιον στο podcast του Μαρκ Μάρον είπε ότι οι καουμπόηδες παρουσιάζονται σας τους χορευτές του Chippendales. «Όλοι τρέχουν τριγύρω με τσαμπουκά και χωρίς πουκάμισα. Υπάρχουν όλες αυτές οι νύξεις για ομοφυλοφιλία σε όλη την ταινία» πρόσθεσε.

Στην ταινία, ο Κάμπερμπατς πρωταγωνιστεί ως κτηνοτρόφος που έλκεται από τον γιο μιας χήρας, η οποία μετακόμισε πρόσφατα στο ράντσο του. Ο χαρακτήρας του Κάμπερμπατς παλεύει με τη σεξουαλικότητά του σε μια εποχή και έναν τόπο που δίνει έμφαση στους δυαδικούς ρόλους και στον διαχωρισμό των φύλων.

Ο Έλιοτ δεν συμφώνησε ούτε με την τοποθεσία των γυρισμάτων καθώς αυτά έγιναν στη Νέα Ζηλανδία και παρουσιάστηκαν ως την Μοντάνα.

Η Κάμπιον απάντησε στον Έλιοτ σε δήλωση που έκανε τον περασμένο μήνα στο Deadline λέγοντας: «Νομίζω ότι είναι πραγματικά ατυχές και λυπηρό για αυτόν, επειδή έχει χτυπήσει πραγματικά το τρίπτυχο του μισογυνισμού, της ξενοφοβίας και της ομοφοβίας».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ