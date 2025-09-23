Ο Πύρρος Δήμας μετά τα σχόλια για την πώληση της Ολυμπιακής δάδας: «Εφάρμοσα στην πράξη το ολυμπιακό ιδεώδες»

Ο Πύρρος Δήμας απέσπασε έλαβε μέρος στην εκπομπή Cash or Trash, διαθέτοντας προς δημοπρασία την Ολυμπιακή του δάδα από το Λονδίνο, το 2012.

Η δάδα πουλήθηκε έναντι 10.200 ευρώ, τα οποία ο Πύρρος δώρισε στα Παιδικά Χωριά SOS.

Η κίνησή του να θέσει τη δάδα προς πώληση, ενόχλησε την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή αντέδρασε έντονα με την κίνηση του τέσσερις φορές Ολυμπιονίκη στην άρση βαρών. Η επιτροπή έκανε λόγο για «εμπορευματοποίηση ενός ιστορικού και συμβολικού αντικειμένου» και από την ανακοίνωσή της και έπειτα, υπήρξαν σχόλια που έκριναν την κίνηση του Πύρρου Δήμα.

Ο ίδιος δήλωσε «στεναχωρημένος για τα αρνητικά σχόλια» τονίζοντας, ότι: «Την έδωσα για καλό σκοπό, για τα παιδιά».

«Ούτε σκοπό είχα να προσβάλω τίποτα ούτε προσωπική είναι η δάδα. Εφάρμοσα στην πράξη το ολυμπιακό ιδεώδες» είπε ο Πύρρος Δήμας στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

Η ανακοίνωση της ΕΟΕ για τον Πύρρο Δήμα

Παρά τον φιλανθρωπικό της χαρακτήρα, η κίνηση του Πύρρου Δήμα προκάλεσε την έντονη δυσφορία της ΕΟΕ, που έκανε λόγο για «εμπορευματοποίηση ενός ιστορικού και συμβολικού αντικειμένου».

«Η χρήση της Ολυμπιακής δάδας για σκοπούς προώθησης, διαφήμισης ή εμπορευματοποίησης, πέραν του ιστορικού και συμβολικού της χαρακτήρα, αντίκειται στις αρχές που διέπουν το Ολυμπιακό Κίνημα», ανέφερε η ανακοίνωση.

Η Επιτροπή αναγνώρισε μεν τη βαρύτητα της προσφοράς του Δήμα στον ελληνικό αθλητισμό και την πρόθεσή του να ενισχύσει τα Παιδικά Χωριά SOS, ωστόσο χαρακτήρισε «άστοχη» τη σύνδεση της ολυμπιακής δάδας με εμπορικό τηλεοπτικό περιεχόμενο.

Η ΕΟΕ κάλεσε τον τηλεοπτικό σταθμό να αποφεύγει στο μέλλον την προβολή της Ολυμπιακής Δάδας ή άλλων συμβόλων σε πλαίσιο που μπορεί να εκληφθεί ως εμπορική χρήση, προειδοποιώντας ότι «επιφυλάσσεται ρητώς παντός νομίμου δικαιώματός της».