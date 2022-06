Ο Jon Snow επιστρέφει με την πρώτη sequel σειρά του Game of Thrones

Σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης στο HBO βρίσκεται ένα spin-off sequel του Game of Thrones με βασικό χαρακτήρα τον Τζον Σνόου, με τον ηθοποιό Kit Harington να είναι έτοιμος να επιστρέψει στο ρόλο του στην περίπτωση που προχωρήσει το project, σύμφωνα με το The Hollywood Reporter.

Το νέο project - αν αυτό υλοποιηθεί - θα ακολουθεί τον χαρακτήρα μετά τα γεγονότα της 8ης σεζόν της κύριας σειράς, όπου και είδαμε τον Snow να εξορίζεται στην Night’s Watch και να κατευθύνεται Βόρεια του Τείχους στα εδάφη των Wildlings.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την πλοκή στο spin-off sequel του Game of Thrones, καθώς αυτό βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο. Ωστόσο, το μόνο που έχει γίνει γνωστό είναι πως θα δούμε τον Jon Snow στη ζωή του πέρα από το Τείχος.

