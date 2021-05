Καθώς το Pornhub αποφάσισε να αποσύρει προ μηνών εκατομμύρια βίντεο από μη επιβεβαιωμένους χρήστες, για να ανανεώσει τη συλλογή του στράφηκε σε μια αναπάντεχη πηγή έμπνευσης: Το παρελθόν!

Δημιούργησε ένα νέο πρότζεκτ που αποκαλεί «Remastured» όπου, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, δίνει χρώμα σε 20 ερωτικά φιλμ από το 1890 έως τη δεκαετία του 1940.





Το σκηνοθετημένο σεξ του παρελθόντος αποδεικνύεται αρκούντως αθώο, σε βαθμό που κάποια φιλμ θα μπορούσαν να περάσουν την αξιολόγηση καταλληλότητας για το γενικό κοινό σήμερα.

Ever wondered what the very first porn videos looked like?! With the help of AI tech, Pornhub launches “Remastured,” an innovative project that has restored and colorized century-old erotic films so our viewers can indulge in porn from a bygone erahttps://t.co/CgD0kei80L pic.twitter.com/PCXW0Bf5b9