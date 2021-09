Κυκλοφόρησε το νέο και τελικό τρέιλερ της πολυαναμενόμενης τελευταίας ταινίας Τζέιμς Μποντ με πρωταγωνιστή τον Ντάνιελ Γκρεγκ, λίγες ημέρες πριν την παγκόσμια πρεμιέρα του.

Το No Time to Die, η πρεμιέρα του οποίου μετατέθηκε ήδη τρεις φορές λόγω πανδημίας κορωνοϊού και κλειστών κινηματογράφων, υπόσχεται έντονη πλοκή, ασταμάτητη δράση, ίντριγκες και ανατροπές, αλλά και έναν Τζέιμς Μποντ, που αν και υποκύπτει μοιραία στη νομοτέλεια του χρόνου, παραμένει ακμαίος, σαγηνευτικός και τελικά αποτελεσματικός.



«Το νέο τρέιλερ του No Time to Die μπορεί να σημαίνει μόνο ένα πράγμα: Πως αναμένεται έξαρση των κρουσμάτων κορωνοϊού και πως θα επιστρέψουμε στο lockdown εν μια νυκτί» αστειεύεται ο Guardian λόγω των διαρκών αναβολών της πρεμιέρας που αρχικά ήταν προγραμματισμένη για τον Απρίλιο του 2020.

Το τρέιλερ ξεκινά με ένα recap στην ιστορία του πολυμήχανου πράκτορα, με τον «κακό» αυτής της ιστορίας Ράμι Μάλεκ να δίνει με τα λόγια του το στίγμα ενός κύκλου που κλείνει: «Life is all about leaving something behind, isn't it?». Έχει δε, τα γκάτζετ του Μπεν Γουίσο, τη σαγήνη της Λεά Σεϊντού και το κλασικό ερώτημα «Μα πού είναι ο 007;» του Ραλφ Φάινς.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση και παρά την έντονη φημολογία περί τέταρτης αναβολής στην κυκλοφορία της, η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στις 28 Σεπτεμβρίου στο Λονδίνο -όπου θα αρχίζει να προβάλλεται στις κινηματογραφικές αίθουσες δύο ημέρες μετά- και 8 Οκτωβρίου στις ΗΠΑ.

Η ταινία, η παραγωγή της οποίας στοίχισε περίπου 200 εκατομμύρια δολάριατ, σηματοδοτεί την τελευταία εμφάνιση του Ντάνιελ Κρεγκ ως του εμβληματικού Βρετανού κατασκόπου και είναι από τις πιο αναμενόμενες υπερπαραγωγές αυτού του φθινοπώρου.