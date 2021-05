Ολοένα και περισσότερες ψηφιακές πλατφόρμες με υπηρεσίες streaming αναζητούν τρόπους να αποθαρρύνουν τους χρήστες να μοιράζονται τους κωδικούς τους με άλλους.

Ψηφιακοί κολοσσοί όπως το Amazon, αλλά και το Neftlix και το Disney + επιχειρούν να περιορίσουν το φαινόμενο του διαμοιρασμού λογαριασμών. Η κοινή χρήση κωδικού πρόσβασης εκτιμάται ότι κοστίζει στις πλατφόρμες streaming αρκετά δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως σε απώλεια εσόδων.

Αν και η εν λόγω βιομηχανία στην παρούσα φάση έχει έσοδα περίπου 120 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, ωστόσο οι εταιρείες δρομολογούν ήδη νέες τακτικές για τους συνδρομητές.

Η σειρά «Lord of the Rings» της Amazon θα κοστίσει, σύμφωνα με πληροφορίες, 450 εκατομμύρια δολάρια μόνο για την πρώτη σεζόν - δηλαδή τέσσερις φορές πάνω σε σχέση με το κόστος μιας σεζόν του «Game of Thrones» του HBO. «Ειλικρινά, η βιομηχανία προχωρά (σσ στο να σταματήσουν οι χρήστες να μοιράζονται τους κωδικούς τους). Είναι ένα ερώτημα όμως το πότε. Είναι μια καλή στιγμή για να υπάρξει πολύ καλύτερη διαχείριση σχετικά με τους συνδρομητές» δήλωσε ο αναλυτής της CFRA, Τούνα Αμόμπι.

Οι αναλυτές επισημαίνουν πάντως ότι είναι μια δύσκολη ισορροπία. Οι εν λόγω εταιρείες προσφέρουν εδώ και πολύ καιρό νόμιμους τρόπους ώστε πολλοί χρήστες να χρησιμοποιούν μια υπηρεσία, δημιουργώντας προφίλ ή προσφέροντας επίπεδα υπηρεσιών με διαφορετικά σημεία προβολής. Οι αυστηρότεροι κανόνες κοινής χρήσης κωδικού πρόσβασης μπορεί να ωθήσουν περισσότερους καταναλωτές στο να αγοράσουν τελικά μια δική τους συνδρομή.

Αλλά μια πολύ σκληρή τακτική, ίσως απομάκρυνε και μεγάλη μερίδα υποψήφιων συνδρομητών. Είναι ενδεικτικό ότι τον Μάρτιο ορισμένοι χρήστες του Netflix άρχισαν να λαμβάνουν μηνύματα όπου τους ζητούνταν να επαληθεύσουν τον λογαριασμό τους εισάγοντας έναν κωδικό που στάλθηκε μέσω email. Ήταν όμως μια δοκιμή. Το Netflix δεν ανέφερε πόσα άτομα συμμετείχαν στη δοκιμή ή αν αυτό έγινε μόνο στις Η.Π.Α.

Μια κρίσιμη στιγμή για το Netflix

Η αύξηση των συνδρομητών που προέκυψε λόγω της πανδημίας πέρυσι, σήμερα επιβραδύνεται. Παραμένει πάντως μια ισχυρή υπηρεσία streaming με πάνω από από 200 εκατομμύρια συνδρομητές παγκοσμίως.

Ωστόσο, φαίνεται να χάνει έδαφος από νέους ανταγωνιστές, όπως το Disney +, το οποίο έφτασε τα 100 εκατομμύρια συνδρομητές σε λιγότερο από δύο χρόνια. Όταν το Disney + κυκλοφόρησε το 2019, τότε ο διευθύνων σύμβουλος Bob Iger είχε πει ότι η υπηρεσία διαμορφώθηκε και για κοινή χρήση.

«Δημιουργούμε μια υπηρεσία που είναι πολύ φιλική προς την οικογένεια, περιμένουμε από τις οικογένειες να μπορούν να την χρησιμοποιήσουν έχοντας ακόμα και τέσσερις ζωντανές ροές τη φορά», είχε πει σε μια συνέντευξη στο CNBC.

Περίπου δύο στους πέντε χρήστες έχουν μοιραστεί κωδικούς πρόσβασης σε διαδικτυακούς λογαριασμούς με φίλους ή μέλη της οικογένειάς τους, σύμφωνα με το Pew Center for Internet and Technology. Ειδικότερα: το 56% των χρηστών ηλικίας 18 έως 29 ετών έχουν κοινόχρηστους κωδικούς πρόσβασης.

Μια άλλη μελέτη διαπίστωσε ότι πάνω από το ένα τέταρτο όλων των υπηρεσιών ροής χρησιμοποιούνται από πολλά νοικοκυριά ταυτόχρονα. Αυτό περιλαμβάνει μια οικογένεια ή έναν φίλο που μοιράζεται τον λογαριασμό του, ή, λιγότερο συχνά, πολλά νοικοκυριά που μοιράζονται και το κόστος. Το 16% όλων των νοικοκυριών έχουν τουλάχιστον έναν λογαριασμό σε πλατφόρμα streaming που πληρώνεται εξ'ολοκλήρου από έναν χρήστη, σύμφωνα με τη μελέτη της Leichtman Research Group.

Σύμφωνα με σχετικά στοιχεία, επίσης, η κοινή χρήση ή η κλοπή κωδικών πρόσβασης σε τέτοιες πλατφόρμες κόστισε περίπου 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα το 2019, και αυτό αναμένεται να αυξηθεί στα 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2024. Την ίδια ώρα, το Disney + ανακοίνωσε ότι θα δαπανήσει 16 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως για νέο περιεχόμενο για τις Disney +, Hulu και ESPN +. Το Netflix από την άλλη αναμένεται να δαπανήσει 19 δισεκατομμύρια δολάρια για νέο περιεχόμενο φέτος, σύμφωνα με την ερευνητική εταιρεία Bankr.

Με πληροφορίες από AP