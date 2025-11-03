Μιχάλης Αεράκης για βεντέτα στα Βορίζια: «Αν δεν γίνει σασμός φοβάμαι θα ξεσπάσει και δεύτερο κύμα»

Με αφορμή τη φονική συμπλοκή στα Βορίζια, αλλά και τον φόβο του να ξεκινήσουν πάλι οι βεντέτες στην Κρήτη και να χυθεί και άλλο αίμα, έκανε δηλώσεις ο γνωστός ηθοποιός Μιχάλης Αεράκης.

Ο Μιχάλης Αεράκης κατάγεται από τα Ανώγεια της Κρήτης και όπως χαρακτηριστικά ανέφερε σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1, με αφορμή την κατάσταση στα Βορίζια, «αυτό είναι το κακό πρόσωπο της Κρήτης».

Ο ηθοποιός παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία του, ότι η βεντέτα στα Βορίζια ενδέχεται να συνεχιστεί μετά τις κηδείες των θυμάτων.

Σημείωσε χαρακτηριστικά πως αν δεν υπάρξει σασμός, «υπάρχει ο κίνδυνος να ξεσπάσει ένα δεύτερο κύμα».

«Αυτά τα περιστατικά μόνο βαθιά λύπη μου προξενούν. Η αντίδραση κατά την άποψή μου της αστυνομίας σε τέτοια μέρη που είναι μπαρουτοκαπνισμένα, έπρεπε να ήταν άμεση, τώρα είναι αργά. Το γεγονός αυτό δε θα ξεχαστεί, θα υπάρχει», ανέφερε αρχικά ο ηθοποιός.

«Αν δε γίνει σασμός πολύ φοβάμαι, ότι όταν κλείσουν τα φώτα της δημοσιότητας, ότι θα ξεσπάσει και ένα δεύτερο κύμα, το οποίο πραγματικά δεν το εύχομαι. Πριν το μετανιώσουν ας σκεφτούν τα παιδιά, τα εγγόνια, τις οικογένειές τους», συνέχισε.