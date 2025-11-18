Μαρίνα Σάττι και Tso δημοσίευσαν απόσπασμα από το νέο τους τραγούδι

Σε ένα post με φωτογραφίες από την παιδική τους ηλικία, η Μαρίνα Σάττι και ο Tso δημοσίευσαν απόσπασμα από το νέο τους τραγούδι.

Στην κοινή τους Instagram ανάρτηση, το απόγευμα της Τρίτης 18 Νοεμβρίου, Tso και Μαρίνα Σάττι ενημέρωσαν για την ημερομηνία κυκλοφορίας του νέου τραγουδιού με τίτλο «IPNOS», η οποία μάλιστα πλησιάζει.

Το τραγούδι θα κυκλοφορήσει στις 28 Νοεμβρίου.

Στη λεζάντα της δημοσίευσής τους, οι δύο καλλιτέχνες «άφησαν» και μερικούς από τους στίχους του «IPNOS»: «πάνω μου έχω σημάδια. κάποια μικρά κι άλλα τόσα θολά, που θυμίζουν το παιδί».

Στο τελευταίο slide στο post, ακούγεται το απόσπασμα «Θα 'ρθει ο ύπνος να σε πάρει, εκεί που μόνο χαίρεσαι».

«Στη Μαρίνα έστειλα μόνος μου», είχε πει ο Tso στη LiFO και τον M. Hulot. «Είχε κάνει ένα ανοιχτό κάλεσμα για το τραγούδι της Eurovision, όταν ακόμα δεν είχε επιλέξει με ποιο θα πάει στον διαγωνισμό. Εγώ ήμουν στη Γερμανία μόνος μου και είχα κάποια demos που δούλευα τότε, κι επειδή δεν είχε χρόνο ο Θεόφιλος να το τρέξουμε μαζί, το έκανα μόνος μου. Της έστειλα κάποια demos και δεν περίμενα, είναι η αλήθεια, και πολλά, αλλά ξυπνάω ένα πρωί και είχα ένα mail: «Γεια, Αναστάση, είμαι η Μαρίνα, μου δίνεις το τηλέφωνό σου;». Άρχισα να ουρλιάζω και λέω «εντάξει, δεν παίζει να έπιασε όντως αυτό το πράγμα!». Είναι αστείο γιατί και τώρα, όταν συναντιόμαστε, μου το αναφέρει όταν θέλει να με συμβουλέψει και μου λέει «τρέξ’ το, γιατί έχεις όντως κάποιο identity στον ήχο σου, δεν γίνεται εγώ απλώς να είδα τους στίχους σου στο mail, πριν καν ακούσω το κομμάτι, και να είπα “α, θέλω να δουλέψω με αυτόν τον άνθρωπο”». Το «STIN IYIA MAS» γράφτηκε στο Βερολίνο. Τότε δούλευα σε ένα μαγαζί με ρούχα και είχα και δεύτερη δουλειά σε μια γκαλερί και βαριόμουν φρικτά. Το έγραψα σε μια βάρδια μου στην γκαλερί. Είχα μια ευκαιρία για να αλλάξω κάπως τη ζωή μου και την έπιασα από τα μαλλιά».

