The Voice: Ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος είναι ο νικητής

Ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος αναδείχθηκε νικητής του φετινού The Voice of Greece.

Το βράδυ της Δευτέρας 29 Δεκεμβρίου, ο Κωνσταντίνο Κωμοδρόμος προερχόμενος από την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου, κατάφερε να κερδίσει το κοινό και να επικρατήσει των υπολοίπων, στον τελικό του «The Voice of Greece».

Αφού άκουσε το όνομά του, ως τον μεγάλο νικητή για την 11η σεζόν του μουσικού διαγωνισμού, ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος υποδέχθηκε στη σκηνή την coach του Έλενα Παπαρίζου που του έδωσε τα συγχαρητήριά της και την κόρη του, για να την κρατήσει στην αγκαλιά του.

Με καταγωγή από τη Λάρνακα ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος ξεχώρισε ήδη από την audition του στο «Voice», όταν ερμήνευσε το «Ακόμα Μία» της Άννας Βίσση με αποτέλεσμα να γυρίσουν και οι τέσσερις coaches τις καρέκλες τους

«Τραγουδάω 20 χρόνια αλλά δεν έχω μουσικές γνώσεις» είχε αναφέρει στην αρχή.