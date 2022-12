The Mandalorian: Ανακοινώθηκε η ημερομηνία για την τρίτη σεζόν

Η Disney ανακοίνωσε την πολυαναμενόμενη τρίτη σεζόν του «The Mandalorian», η οποία θα κάνει πρεμιέρα την 1η Μαρτίου στο Disney+. Η εταιρεία είχε δηλώσει προηγουμένως ότι η τρίτη σεζόν θα έκανε το ντεμπούτο της τον Φεβρουάριο, οπότε οι θαυμαστές θα πρέπει να περιμένουν λίγο περισσότερο από το αναμενόμενο για να δουν την συνέχεια.

Η τρίτη σεζόν θα διαδραματίζεται μετά τα γεγονότα του «The Book of Boba Fett», στο οποίο ο Din Djarin επανενώθηκε με τον Grogu. Ένα teaser για την επερχόμενη σεζόν δείχνει τον Mando να πολεμά ένοπλους πολεμιστές στον Mandalore.

The Mandalorian and Grogu return March 1 only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/h0NrVMIT4V