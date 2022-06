Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser από το prequel του «The Hunger Games»

Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser για το αναμενόμενο prequel του «The Hunger Games».

«The Ballad Of Songbirds And Snakes» (Η μπαλάντα των αηδονιών και των φιδιών) που βασίζεται στον prequel του ομώνυμου βιβλίου «The Hunger Games» της Suzanne Collins, επιβεβαιώθηκε για πρώτη φορά ότι έρχεται στην κινηματογραφική οθόνη το 2020.

Σεναριακά η ιστορία ακολουθεί τα νεαρά χρόνια της President Snow, δηλαδή του κακού που υποδύεται ο Donald Shutherland.

Στην νεαρή του εκδοχή θα τον υποδυθεί ο Tom Blyth καθώς θα συναντηθεί με την Lucy Gray Baird (που υποδύεται η Rachel Zegler).

Στο πρώτο teaser, εμφανίζεται ένα παγωμένο πουλί και ένα φίδι σε ένα κλαδί, λίγο πριν ο πάγος σπάσει και αποκαλύψει τα χρυσά πλάσματα.

«Το 2023 ο κόσμος θα ανακαλύψει ποιος είναι το πουλί και ποιος το φίδι».

Η ταινία επικεντρώνεται σε έναν 18χρονο Coriolanus Snow, στον οποίο ανατίθεται ο μέντορας Baird κατά τη διάρκεια των 10ων Αγώνων Πείνας.

«Είμαι πολύ χαρούμενη. Αγαπώ τις ταινίες. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είμαι μέρος τους. Είμαι τόσο ευγνώμων που αυτή είναι η ζωή μου. Ευχαριστώ που ήσασταν σε αυτή τη βόλτα μαζί μου. Τα λέμε αργότερα» έγραψε η Zegler, μόλις την περασμένη εβδομάδα που ανακοινώθηκε η συμμετοχή της.

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 17 Νοεμβρίου του 2023 με σκηνοθέτη τον Francis Lawrence, ο οποίος σκηνοθέτησε τρεις από τις τέσσερις πρωτότυπες ταινίες του Hunger Games, ενώ το σενάριο υπογράφουν οι Collins, Michael Ardnt και Michael Lesslie.

«ΗLionsgate ήταν πάντα το κινηματογραφικό σπίτι των Αγώνων Πείνας και χαίρομαι που επιστρέφω σε αυτούς με αυτό το νέο βιβλίο» είπε η Collins.

Το αποκλειστικό κλιπ από το prequelαποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της βραδιάς απονομής των MTV Awards.

🚨 At the 2022 #MTVAwards we got an EXCLUSIVE first look at @TheHungerGames: The Ballad of Songbirds and Snakes! @rachelzegler & Tom Blyth star in the latest adaption of the #HungerGames, coming soon. pic.twitter.com/ZNQp9HnjYM