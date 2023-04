«Κλεοπάτρα»: Μήνυση στο Netflix, επειδή μαύρη ηθοποιός υποδύεται τη βασίλισσα

Ένας Αιγύπτιος δικηγόρος κατέθεσε μήνυση κατά του Netflix, επειδή στη νέα του σειρά «Βασίλισσα Κλεοπάτρα», η πρωταγωνίστρια είναι μια μαύρη ηθοποιός.

Η επιλογή της ηθοποιού Αντέλ Τζέιμς φαίνεται πως δεν άρεσε στον δικηγόρο Μαχμούν αλ- Σεμαρί, καθώς, σύμφωνα με τη μήνυση που υπέβαλε κατά του Netflix «προσβάλλει την αιγυπτιακή ταυτότητα».

«Τα περισσότερα από αυτά που εμφανίζει το Netflix δεν συμμορφώνονται με τις ισλαμικές και κοινωνικές αξίες και αρχές, ιδιαίτερα τις αιγυπτιακές», ανέφερε ο Μαχμούντ αλ Σεμαρί στην καταγγελία του, σύμφωνα με την Egypt Independent.

Πάντως, αρκετοί ιστορικοί με ειδίκευση στην αρχαία Αίγυπτο αντέδρασαν όταν κυκλοφόρησε το τρέιλερ της σειράς, λέγοντας ότι η Κλεοπάτρα «είχε κληρονομήσει μακεδονικά χαρακτηριστικά και πιθανότατα ήταν ανοιχτόχρωμη». Στον αντίποδα, μελετητές υποστήριξαν ότι δεν ξέρουμε πολλά για το γενεαλογικό δέντρο της βασίλισσας, επομένως θα μπορούσε να είχε και σκούρο δέρμα.

Η επικεφαλής της παραγωγής, Τζάντα Πίνκετ Σμιθ (σύζυγος του Γουίλ Σμιθ), στηρίζει αυτή την επιλογή λέγοντας ότι «δεν ακούμε συχνά ιστορίες για μαύρες βασίλισσες και αυτό ήταν πολύ σημαντικό τόσο για μένα όσο και για την κόρη μου, ώστε να μπορέσει η κοινότητά μας να μάθει και αυτές τις ιστορίες που είναι πάρα πολλές».

Όταν ρωτήθηκε για την Κλεοπάτρα σε σχέση με την επερχόμενη σειρά του Netflix, η Κάθριν Μπαρντ - καθηγήτρια αρχαιολογίας και κλασικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης - είπε στο Newsweek ότι «δεν ξέρουμε τι χρώμα ήταν το δέρμα της Κλεοπάτρας. Αν δεν βρεθεί ή μούμια της ή το DNA της, γεγονός που δείχνει απίθανο, δεν θα μάθουμε ποτέ».

Η συζήτηση για το χρώμα της Κλεοπάτρας ξεκίνησε για πρώτη φορά το 2020, όταν η Ισραηλινή ηθοποιός Γκαλ Γκαντότ συμφώνησε να είναι η πρωταγωνίστρια σε μια ταινία βασισμένη στη ζωή της Κλεοπάτρας.

Ορισμένοι χρήστες των social media παραπονέθηκαν ότι θα έπρεπε να την υποδυθεί μια μαύρη ηθοποιός, με την Γκαλ Γκαντότ να υποστηρίζει την θέση της δημόσια, λέγοντας ότι «δεν βρήκαμε ηθοποιό από τη Μακεδονία». Η ταινία αναμένεται να προβληθεί εντός του 2023.

«Αν σε κάποιον δεν αρέσει το κάστινγκ, μπορεί να μην τη δει» επισήμανε με τη σειρά της στον λογαριασμό της η Αντέλ Τζέιμς, έπειτα από τον καταιγισμό αρνητικών μηνυμάτων.

Just FYI, this kind of behaviour won’t be tolerated on my account. You will be blocked without hesitation!!!



If you don’t like the casting don’t watch the show. Or do & engage in (expert) opinion different to yours. Either way, I’M GASSED and will continue to be! 🕺🏽🕺🏽🕺🏽 pic.twitter.com/zhJjaUkxyc