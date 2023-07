Jeffrey Carlson: Πέθανε ο ηθοποιός που υποδύθηκε τον πρώτο τρανς χαρακτήρα σε σειρά

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία μόλις 48 ετών, ο ηθοποιός Jeffrey Carlson, που έγραψε Ιστορία στην τηλεόραση καθώς πρωταγωνίστησε στη σειρά «All My Children» όπου υποδύθηκε την Zoe, τον πρώτο τρανς χαρακτήρα. Οι εκπρόσωποί του επιβεβαίωσαν τον θάνατό του με δήλωση στο Fox News Digital.

«Είμαστε πολύ λυπημένοι από την είδηση του θανάτου του μακροχρόνιου πελάτη μας, Jeffrey Carlson», δήλωσαν οι εκπρόσωποί του. «Δεν έχουμε καμία πρόσθετη πληροφορία αυτή τη στιγμή και ζητάμε να δοθεί στην οικογένεια ο χώρος να θρηνήσει ιδιωτικά».

Ο Jeffrey Carlson πρωταγωνίστησε ως Zarf στο «All My Children» το 2006. Ο χαρακτήρας του Zarf ήταν Βρετανός ροκ σταρ που είχε προχωρήσει σε φυλομετάβαση και αργότερα έγινε γνωστός ως Zoe στην καθημερινή σαπουνόπερα. Η Zoe ήταν ο πρώτος χαρακτήρας τρανς γυναίκας στην τηλεόραση, σύμφωνα με τη New York Post.

Λεπτομέρειες σχετικά με τον θάνατό του δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές, όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά ΜΜΕ.

Τη Δευτέρα, το αστυνομικό τμήμα του Σικάγο δήλωσε στο Fox News Digital ότι «η αστυνομία έφτασε στο σημείο πριν από τις 12 το μεσημέρι της 6ης Ιουλίου, όπου εντοπίστηκε το πτώμα του. Το τελευταίο σημείο επικοινωνίας του ήταν στις 3 Ιουλίου».

«Ένας 48χρονος άντρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην παραπάνω διεύθυνση. Το θύμα πήρε τα συνταγογραφούμενα φάρμακά του μαζί με αλκοόλ».

