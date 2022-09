"I Wanna Dance With Somebody": Το πρώτο trailer της βιογραφικής ταινίας για τη Γουίτνεϊ Χιούστον

Κυκλοφόρησε το πρώτο trailer της ταινίας «I Wanna Dance With Somebody», το βιογραφικό δράμα για τη ζωή της Γουίτνεϊ Χιούστον.

Η Ναόμι Άκι έχει αναλάβει τον δύσκολο, πρωταγωνιστικό, ρόλο και καλείται να ενσωματώσει την κορυφαία τραγουδίστρια που σημάδεψε γενιές με την αγγελική φωνή της. Μαζί της, οι Άστον Σάντερς, Στάνλεϊ Τούτσι και Ταμάρα Τούνι, που θα ερμηνεύουν τους ρόλους των Μπόμπι Μπράουν, Κλάιβ Ντέιβις και Σίσι Χιούστον, αντίστοιχα.

Η Sony έχει υποσχεθεί μία πραγματική αποτύπωση της «πολύπλοκης και πολυπρόσωπης γυναίκας».

Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός κοριτσιού από τη χορωδία του Νιού Τζέρσι που έγινε ένας από τους πιο επιτυχημένους και πολυβραβευμένους καλλιτέχνες όλων των εποχών.

Τα πιο γνωστά τραγούδια της Χιούστον είναι τα "Greatest Love of All", "Saving All My Love for You", "I Have Nothing" και, φυσικά, την επιτυχία που ενέπνευσε τον τίτλο της ταινίας "I Wanna Dance With Somebody".

Η Χιούστον είχε γίνει αμέσως αίσθηση με το ομώνυμο άλμπουμ της το 1985 το οποίο έγινε, αμέσως, μεγάλη επιτυχία.

Το 1992 έκανε το ντεμπούτο της ως ηθοποιός στη ρομαντική κωμωδία «The Bodyguard» δίπλα στον Κέβιν Κόσνερ, μία παραγωγή που παραμένει κλασική.

Η προσωπική της ζωή ήταν γεμάτη εντάσεις και ανατροπές και πάσχιζε με τον εθισμό της στα ναρκωτικά. Έχασε τη ζωή της σε ηλικία 48 ετών.

Η ταινία για τη ζωή της αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 21 Δεκεμβρίου.

