Η Ντρου Μπάριμορ ντύθηκε Μπομπ Ρος για το Halloween και ήταν εξαιρετική

Η Ντρου Μπάριμορ έκανε μία από τις πιο ευφάνταστες μεταμφιέσεις για το Halloween: ντύθηκε Μπομπ Ρος.

Στο ειδικό επεισόδιο του show της, η Ντρου Μπάριμορ απότισε φόρο τιμής στον τηλεοπτικό ζωγράφο. Στήθηκε μπροστά από το καβαλέτο και αναπαράστησε τις θρυλικές εκπομπές του από το Joy of Painting.

Ο συμπαρουσιαστής της Ρος Μάθιους ντύθηκε και αυτός στο πνεύμα του Halloween και εφόσον η θεματική του επεισοδίου ήταν τα φουντωτά μαλλιά επέλεξε να ντυθεί Ντόλι Πάρτον.

Ακόμα πιο ευφάνταστο ήταν το κοστούμι της blogger και συγγραφέα του Pioneer Woman, Ρι Ντράμοντ, που τίμησε την οικοδέσποινα του σόου και ντύθηκε Ντρου Μπάριμορ.

