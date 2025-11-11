Η Μαρία Κίτσου για το body shaming που δεχόταν στα social media: «Έγραφαν τρομερά πράγματα»

Η ηθοποιός εξήγησε πώς η νοσηλεία της τον Ιούνιο τη βοήθησε να αντιμετωπίσει τα αρνητικά σχόλια

Η Μαρία Κίτσου μίλησε για το body shaming που δέχθηκε στα social media, όταν παρουσίασε αλλαγές στην εξωτερική της εμφάνιση.

Καλεσμένη στην εκπομπή «The 2night Show» η ηθοποιός εξήγησε πως δεχόταν σχόλια λόγω της αλλαγής στο βάρος της, ενώ αναφέρθηκε και στο πώς η περιπέτεια της υγείας της τον περασμένο Ιούνιο, τη βοήθησε να αντιμετωπίσει την κακία του διαδικτύου.

«Επειδή ήμουν πάντα πολύ αδύνατη, ήταν μια πολύ σκληρό. Αν και εγώ δεν ήξερα πώς να το διαχειριστώ, θα είχα περάσει πολύ άσχημα με αυτό που συνέβη. Αλλά, δόξα τω Θεώ, ήξερα ποια είμαι και γιατί είμαι σε αυτή την κατάσταση και ήρθε η ώρα να γίνει η "μεταμόρφωση"», είπε στον Γρηγόρη Αρανούτογλου.

Στην ερώτηση για το εάν έφθασαν κάποιοι μέχρι και στο σημείο να της στείλουν απειλητικά μηνύματα στα social media, η Μαρία Κίτσου απάντησε: «Ναι, μου έστελναν μηνύματα, έγραφαν τρομερά πράγματα. Οι ίδιοι άνθρωποι που κρύβονται ανώνυμα πίσω από τα πληκτρολόγια, βγάζουν πολλή κακία».

«Μπήκα στο νοσοκομείο τον Ιούνιο με διάφορα προβλήματα και έμεινα περίπου 20 ημέρες. Αυτό το διάστημα, όταν μένεις μόνος σου στο νοσοκομείο, μπορεί να αποδειχθεί πολύ διαφωτιστικό. Απλά υπήρξαν κάποια θέματα που απέκλειαν την απώλεια κιλών και πρόσθεταν», συνέχισε η ηθοποιός, εξηγώντας πώς αποφάσισε να μη δώσει συνέχεια σε ό,τι την επηρέαζε.