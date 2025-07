Η Lily Allen δεν μπορεί να θυμηθεί πόσες αποβολές είχε τα τελευταία χρόνια - «Έμενα συνέχεια έγκυος»

Η Lily Allen ανέβηκε στη σκηνή του φετινού φεστιβάλ Glastonbury μαζί με την Ολίβια Ροντρίγκο και τραγούδησαν το παλιό της χιτ «F@@k You» από το 2009, το οποίο η Ροντρίγκο αφιέρωσε στα μέλη του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που πρόσφατα ανέτρεψαν την απόφαση Roe v. Wade, η οποία για σχεδόν 50 χρόνια προστάτευε το συνταγματικό δικαίωμα στην άμβλωση.

Μετά από αυτή την εμβληματική εμφάνιση-έκπληξη, η Allen έγραψε σε story στο Instagram: «Μακάρι οι άνθρωποι να σταματούσαν να δημοσιεύουν παραδείγματα 'σοβαρών' λόγων για να κάνει κάποια άμβλωση. Οι περισσότεροι που ξέρω, κι εγώ μέσα σε αυτούς, απλά δεν θέλαμε να κάνουμε παιδί. Και αυτό είναι αρκετός λόγος! Δεν χρειάζεται να το δικαιολογούμε.»

«Δεν θα έπρεπε καν να το λέμε, και νομίζω ότι όλα αυτά τα παραδείγματα απλά βοηθούν τους 'κακούς'», πρόσθεσε.

never forget when olivia rodrigo & lily allen dedicated ‘fuck you’ to the supreme court after the overturning of roe v. wade at glastonbury pic.twitter.com/NylfRT5hma