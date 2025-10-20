TV & MEDIA
Η Klavdia στους Times Square - «Άλλο ένα ορόσημο»

Η Klavdia κατακτά και το διεθνές κοινό - Το άλμπουμ της έχει συγκεντρώσει πάνω από 55 εκατ. streams

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Η Klavdia ερμηνεύει / NDP Photos/ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
«Μαμά, είμαστε στους Times Square» έγραψε στην ανάρτησή της στο Instagram η Klavdia (Κλαυδία), η Ελληνίδα εκπρόσωπος του ευρωπαϊκού διαγωνισμού τραγουδιού Eurovision 2025, ούσα μέλος της παγκόσμιας καμπάνιας Equal του Spotify.

Η Klavdia εμφανίστηκε σε τεράστιο banner στην εμβληματική Times Square της Νέας Υόρκης, εκπροσωπώντας την Ελλάδα στην ευρύτερη καμπάνια, ακόμη ένα, όπως είπε, «ορόσημο» στη μουσική της πορεία.

Το Spotify την επέλεξε ως πρέσβειρα, αναδεικνύοντας το τραγούδι της «Συντρίμμια», το οποίο περιλαμβάνεται στο ήδη επιτυχημένο άλμπουμ «Αστερομάτα». Το άλμπουμ, από την Arcade Music και την Panik Records, έχει ήδη γίνει χρυσό, συγκεντρώνοντας πάνω από 55.000.000 streams.

Klavdia: Τι είναι η καμπάνια του Spotify

Η πρωτοβουλία Equal στοχεύει στην ανάδειξη και ενδυνάμωση των γυναικών στη διεθνή μουσική σκηνή. Στο πλαίσιο αυτό, η Κλαυδία κοσμεί παράλληλα το εξώφυλλο της playlist Equal Greece, ενώ το τραγούδι της έχει ενταχθεί και στην παγκόσμια λίστα Equal Global, πλάι σε καλλιτέχνιδες από περισσότερες από 40 χώρες.

Η διάκριση αυτή αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό ορόσημο για την Κλαυδία, η οποία, μετά τη συμμετοχή της στη Eurovision, έχει κερδίσει την αγάπη και του διεθνούς κοινού.

