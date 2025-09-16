ΔΙΕΘΝΗ

Τα Φιλαράκια: Η καφετέρια - στέκι «Central Perk» ζωντανεύει στη Νέα Υόρκη

Το Central Perk θα βρίσκεται στην Times Square και αναμένεται να υποδεχτεί το κοινό τους επόμενους μήνες

Οι θαυμαστές της δημοφιλούς σειράς «Τα Φιλαράκια» (Friends) μπορούν τώρα να απολαύσουν έναν καφέ εμπνευσμένο από την παρέα των έξι φίλων.

Μετά από αρκετά pop-ups, το Central Perk θα ανοίξει την πρώτη μόνιμη τοποθεσία του στην Times Square της Νέας Υόρκης. Το καφέ αποτελεί μια «μοντέρνα εκδοχή» του ζεστού χώρου που έδιναν ραντεβού οι Ρος, Ρέιτσελ, Μόνικα, Τζόι και Φίμπι.

Το καφέ, που θα λειτουργήσει το φθινόπωρο του 2025, υπόσχεται καφέδες, ροφήματα και φαγητά εμπνευσμένα από τη σειρά, υπό την καθοδήγηση του κριτή του Top Chef και νικητή βραβείου James Beard, Tom Colicchio. Το Central Perk θα περιλαμβάνει αντίγραφο του πορτοκαλί καναπέ, merchandise και φυσικά συσκευασμένους καφέδες προς αγορά.

Η τοποθεσία στην Times Square, στη βορειοανατολική γωνία της 7ης Λεωφόρου με την 47η Οδό, είναι η δεύτερη μόνιμη εγκατάσταση για το Central Perk, το οποίο άνοιξε στη Βοστώνη το 2023.

«Το Central Perk είναι ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της τηλεοπτικής ιστορίας. Μετά την εκπληκτική ανταπόκριση στη Βοστώνη, η μεταφορά του Central Perk στην Times Square δεν είναι απλώς το επόμενο βήμα — είναι μια επιστροφή στο σπίτι», δήλωσε ο Peter van Roden, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Warner Bros. Discovery Global Experiences, στο Variety.

«Πρόκειται για μια εμπειρία στο κέντρο του Μανχάταν, εκεί που ξεκίνησε η ιστορία, για να μπορούν οι θαυμαστές από όλο τον κόσμο να μπουν σε έναν χώρο που είναι ταυτόχρονα νοσταλγικός αλλά και φρεσκοανανεωμένος. Δεν υπάρχει καλύτερο μέρος από τη Νέα Υόρκη για να γιορτάσουμε την κληρονομιά της σειράς και να συνεχίσουμε να χτίζουμε τη σύνδεση που νιώθουν οι fans με το Central Perk».

Ο Paul Landino, στέλεχος της CenPer Holdings, πρόσθεσε: «Η Βοστώνη μας έδειξε ότι η ζήτηση για το Central Perk είναι πραγματική, και η Νέα Υόρκη μας δίνει την ευκαιρία να επεκτείνουμε αυτήν την ενθουσιώδη ανταπόκριση σε ακόμα μεγαλύτερη κλίμακα. Ο τρόπος που οι θαυμαστές αλληλεπιδρούσαν με το καφέ — τι τους άρεσε, τι ήθελαν περισσότερο — επηρέασε άμεσα το πώς φέρνουμε την εμπειρία στην Times Square. Αυτό που κάνει το Central Perk τόσο ξεχωριστό είναι ότι οι πελάτες μας δημιουργούν φυσικά τη δική τους προσωπική εμπειρία «Friends» μέσα στο καφέ».

Με πληροφορίες από Variety

