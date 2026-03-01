Aegean Airlines: Νέες ακυρώσεις πτήσεων προς και από τη Μέση Ανατολή

Σε επιπλέον ακυρώσεις πτήσεων προχωρά η ελληνική αεροπορική εταιρεία Aegean Airlines εν μέσω της έκρυθμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, μετά την απο κοινού επίθεση ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας οι ακυρώσεις θα έχουν ισχύ έως και τις 4 Μαρτίου και αφορούν πτήσεις από και προς τα αεροδρόμια του Τελ Αβίβ, του Ερμπίλ, της Βαγδάτης, της Βηρυτού, του Ντουμπάι, του Αμπού Ντάμπι και επιπλέον του Ριάντ και της Τζέντα.

Δείτε εδώ αναλυτικά τη λίστα με τις ακυρώσεις πτήσεων.

Δυνατότητα επιστροφής χρημάτων

Oι επιβάτες που διαθέτουν εισιτήρια για τις πτήσεις που ακυρώνονται θα λάβουν μήνυμα από την εταιρεία ή από τα αντίστοιχα ταξιδιωτικά γραφεία μέσω των οποίων προμηθεύτηκαν τα εισιτήριά τους, ώστε να ενημερωθούν ότι τους παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής χρημάτων ή credit voucher για μελλοντική χρήση, καθώς και αλλαγής ημερομηνίας ταξιδιού χωρίς κανένα κόστος.



Επιπλέον, η AEGEAN ενημερώνει ότι, με στόχο τη διευκόλυνση των επιβατών που διαθέτουν εισιτήρια από και προς το Τελ Αβίβ, το Ερμπίλ, τη Βαγδάτη, τη Βηρυτό, το Αμπού Ντάμπι, το Ντουμπάι και επιπλέον το Ριάντ και τη Τζέντα για πτήσεις με προγραμματισμένη αναχώρηση έως και τις 11 Μαρτίου 2026, παρέχει, εφόσον το επιθυμούν, τη δυνατότητα τροποποίησης των πτήσεων είτε με δωρεάν επανέκδοση και αλλαγή των εισιτηρίων, χωρίς επιπλέον κόστος, για νέα ταξίδια με ημερομηνία αναχώρησης έως και τις 31 Μαρτίου 2026, είτε με ακύρωση της κράτησης και έκδοση credit voucher για μελλοντική χρήση.