«How clean is your house?»: Πέθανε στα 83 της χρόνια η παρουσιάστρια Kim Woodburn

Η Kim Woodburn, που έγινε ευρέως γνωστή από την εκπομπή «How clean is your house?», (Αστραφτερά σπίτια) πέθανε σε ηλικία 83 ετών.

«Με βαθιά θλίψη σας ενημερώνουμε ότι η αγαπημένη μας Kim Woodburn έφυγε από τη ζωή εχθές, έπειτα από σύντομη ασθένεια. Η Κιμ ήταν ένας εξαιρετικά ευγενικός, τρυφερός, χαρισματικός και δυναμικός άνθρωπος.

Ο σύζυγός της, Πίτερ, είναι συντετριμμένος από την απώλεια της συντρόφου της ζωής του. Είμαστε περήφανοι για όλα όσα κατάφερε στη ζωή και στην καριέρα της. Παρακαλούμε με σεβασμό να δοθεί στον Πίτερ και στους στενούς της φίλους ο απαραίτητος χρόνος και η ιδιωτικότητα για να πενθήσουν. Δεν πρόκειται να δοθούν άλλες λεπτομέρειες», αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο μάνατζέρ της.

Η Woodburn επελέγη το 2003 ως παρουσιάστρια του ριάλιτι του Channel 4 «How Clean Is Your House?», ενώ εργαζόταν επαγγελματικά ως καθαρίστρια - ένα επάγγελμα που είχε ξεκινήσει από τα 16 της, ως εσωτερική υπηρέτρια σε οικογένεια με καθαριστήριο.

Η ίδια είχε περιγράψει εκείνη την περίοδο στον Guardian λέγοντας: «Ήμουν απλώς ένα κομμάτι σάρκας».

Όταν συνεργάστηκε με τη δημοσιογράφο Άγκι Μακένζι, η κοινή τους εκπομπή - στην οποία καθάριζαν εξαιρετικά βρώμικα σπίτια ενώ δεν δίσταζαν να πετούν καυστικά σχόλια στους ενοίκους - αποδείχθηκε αναπάντεχη επιτυχία. Το «How Clean Is Your House?» συγκέντρωσε 4 εκατομμύρια τηλεθεατές, αγγίζοντας τα νούμερα του Big Brother.

Μετά την ακύρωση της εκπομπής το 2009, η Woodburn συνέχισε την πορεία της στην τηλεόραση ως σταρ ριάλιτι. Συμμετείχε στο ριάλιτι I’m A Celebrity… Get Me Out of Here!, όπου πέρασε αρκετές ημέρες στην αυστραλιανή ζούγκλα και κατέκτησε τη δεύτερη θέση, πίσω από τον σεφ Τζίνο Ντ’Ακάμπο.

Έκτοτε, έκανε τακτικές εμφανίσεις στην εκπομπή Loose Women, ενώ το 2017 επέστρεψε δυναμικά στην τηλεόραση συμμετέχοντας στο Celebrity Big Brother του Channel 5, κερδίζοντας ξανά την προσοχή του κοινού με τον έντονο και αυθόρμητο χαρακτήρα της.

Με πληροφορίες από Guardian