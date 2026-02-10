Gossip Girl: 20 χρόνια μετά η Blair Waldorf επιστρέφει με sequel novel

Η Blair Waldorf επιστρέφει επιτέλους και η επάνοδός της αλλάζει ριζικά το μέλλον του franchise του Gossip Girl.

Το Gossip Girl είναι μια σειρά βιβλίων που δημιούργησε η Cecily von Ziegesar και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην τηλεόραση με μεγάλη επιτυχία. Η τηλεοπτική εκδοχή είχε πρωταγωνιστές, μεταξύ άλλων, τους Πεν Μπάντζλι, Τσέις Κρόφορντ, Εντ Γουεστγουίκ , Μπλέικ Λάιβλι και Λέιτον Μίστερ.

Το βασικό καστ του Gossip Girl δεν επέστρεψε στο reboot του 2021, το οποίο προβλήθηκε για δύο σεζόν στο HBO Max πριν ακυρωθεί. Από τότε, το franchise παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό ανενεργό. Ωστόσο, μετά από μια σημαντική εξέλιξη, ετοιμάζεται να επιστρέψει, αναζωπυρώνοντας παράλληλα τις ελπίδες των fans για ενδεχόμενη επανένωση του αρχικού καστ.

Η μεγάλη επιστροφή του Gossip Girl

Προς το παρόν δεν υπάρχουν ανακοινωμένα σχέδια για sequel σειρά, spin-off ή νέο reboot στην τηλεόραση. Όμως το Gossip Girl επιστρέφει στο μέσο από το οποίο ξεκίνησε: τα βιβλία. Και μάλιστα με την επιστροφή ενός εμβληματικού χαρακτήρα. Όπως μετέδωσε το Deadline, ετοιμάζεται ένα αυτόνομο βιβλίο με κεντρική ηρωίδα την Μπλερ Γουόλντορφ (Blair Waldorf).

Το sequel θα γραφτεί από την ίδια τη Cecily von Ziegesar, τη δημιουργό της αρχικής σειράς βιβλίων. Η κυκλοφορία του αναμένεται το καλοκαίρι του 2027, κάτι που σημαίνει ότι απομένει λίγο παραπάνω από ένας χρόνος μέχρι την επιστροφή μιας από τις πιο εμβληματικές φιγούρες της εφηβικής τηλεόρασης και του franchise που γέννησε μία από τις δημοφιλέστερες σειρές όλων των εποχών.

Πώς αλλάζει τα δεδομένα το νέο βιβλίο για το Gossip Girl

Η ανακοίνωση του νέου βιβλίου Gossip Girl με επίκεντρο την Blair Waldorf αλλάζει τα δεδομένα για τρεις βασικούς λόγους. Ο πρώτος είναι η επιστροφή της ίδιας της Cecily von Ziegesar. Η συγγραφέας έγραψε τα πρώτα οκτώ βιβλία της σειράς και στη συνέχεια ανέλαβε ρόλο επιβλέπουσας δημιουργού, καθοδηγώντας «συγγραφείς-φαντάσματα» (ghostwriters) για τα υπόλοιπα βιβλία, το prequel και άλλα πρότζεκτ, όπως είχε αναφέρει σε συνέντευξή της στο Town & Country.

Η von Ziegesar είχε εξηγήσει γιατί απομακρύνθηκε από το Gossip Girl, λέγοντας: «Δεν μπορούσα πια να γράφω αυτά τα βιβλία. Είχα αποκτήσει παιδιά και αυτό σε αλλάζει». Η επιστροφή της, λοιπόν, στο franchise θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική.

Η δεύτερη μεγάλη αλλαγή αφορά το χρονικό πλαίσιο. Το νέο βιβλίο διαδραματίζεται 20 χρόνια μετά τα γεγονότα του αρχικού Gossip Girl. Η Blair θα βρίσκεται πλέον στα σαράντα της και θα επιστρέφει στη Νέα Υόρκη, προσπαθώντας, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, να «σκαρφαλώσει ξανά στην κορυφή της αλυσίδας του Upper East Side, στο Μανχάταν».

Αυτό ανοίγει ένα εντελώς νέο κεφάλαιο τόσο για τον χαρακτήρα όσο και για το ίδιο το franchise. Παράλληλα, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για μια μελλοντική τηλεοπτική συνέχεια με το αρχικό καστ.

