Γιατί οι νέοι βλέπουν σειρές και ταινίες με υπότιτλους

Το αν οι υπότιτλοι είναι αναγκαίοι ή ενοχλητικοί παραμένει θέμα υποκειμενικό

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Η χρήση υποτίτλων στην τηλεόραση και στις πλατφόρμες streaming δεν είναι πλέον «συνήθεια των λίγων», αλλά ολοένα και πιο διαδεδομένη επιλογή – ιδιαίτερα στις νεότερες ηλικίες. Σύμφωνα με νέα έρευνα του Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, οι ενήλικες κάτω των 45 ετών είναι πολύ πιο πιθανό να παρακολουθούν με υπότιτλους σε σχέση με τις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες.

Τέσσερις στους δέκα ενήλικες κάτω των 45 δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν υπότιτλους «συχνά» όταν βλέπουν τηλεόραση ή ταινίες, έναντι τριών στους δέκα άνω των 45. Οι άνω των 60 είναι μάλιστα εκείνοι που πιο συχνά απαντούν ότι «ποτέ» δεν τους χρησιμοποιούν.

Οι ειδικοί αποδίδουν τη διαφορά αυτή στον τρόπο θέασης: οι νεότεροι τείνουν να παρακολουθούν περιεχόμενο ενώ κάνουν κι άλλες δραστηριότητες, όπως να χρησιμοποιούν το κινητό ή να ακούν μουσική. Έτσι, τα captions λειτουργούν ως «δίχτυ ασφαλείας» για να μη χαθεί καμία λεπτομέρεια.

Πρακτικότητα και κατανόηση

Ανεξαρτήτως ηλικίας, το 55% των χρηστών υποτίτλων δηλώνει ότι τους ενεργοποιεί απλώς για να μη χάσει καμία λέξη. Τέσσερις στους δέκα το κάνουν για να κατανοήσουν καλύτερα ξένες προφορές ή όταν παρακολουθούν ξενόγλωσσες παραγωγές.

«Αν δεν καταλαβαίνω την προφορά ή αν ο ήχος δεν είναι καθαρός, ανοίγω πάντα υπότιτλους», λέει χαρακτηριστικά η 21χρονη Αριάννα Ντέιβις. Για άλλους, όπως τον 31χρονο Αντριάν Αλανίζ, που θεωρεί ότι η ακοή του έχει επηρεαστεί από συναυλίες, οι υπότιτλοι είναι τρόπος να βεβαιωθεί ότι δεν χάνει κανένα σημείο της πλοκής.

Σύμφωνα με επαγγελματίες του χώρου, η αυξανόμενη πολυπλοκότητα του ήχου στις παραγωγές δυσκολεύει την κατανόηση των διαλόγων. Οι επίπεδες τηλεοράσεις δεν βοηθούν, καθώς τα ηχεία τους συνήθως προβάλλουν τον ήχο προς τον τοίχο. Παράλληλα, οι ηθοποιοί χρησιμοποιούν πιο εσωτερικό και χαμηλόφωνο ύφος ερμηνείας σε σχέση με παλαιότερες δεκαετίες, ενώ η μουσική και τα εφέ συχνά υπερκαλύπτουν τις φωνές.

Η έρευνα καταγράφει και ένα σαφές «γενεαλογικό χάσμα». Οι νεότεροι δηλώνουν ότι τους βοηθά να συνδυάζουν θέαση με multitasking, ενώ οι μεγαλύτεροι επικαλούνται δυσκολίες ακοής ή κατανόησης προφορών.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα μιας 67χρονης από το Τενεσί, που δεν χρησιμοποιεί υπότιτλους αλλά παρατηρεί τον εγγονό της να βλέπει πάντα με captions στο κινητό: «Αν χάσω μια ατάκα, το γυρίζω πίσω. Είμαι της παλιάς σχολής», λέει.

Το αν οι υπότιτλοι είναι αναγκαίοι ή ενοχλητικοί μένει θέμα υποκειμενικό. Όμως η έρευνα δείχνει ότι για ένα σημαντικό κομμάτι της νεότερης γενιάς αποτελούν πλέον βασικό εργαλείο κατανόησης, και ίσως σε λίγο καιρό η ερώτηση να μην είναι «αν» θα τους ανοίγουμε, αλλά «πότε».
 

